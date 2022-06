Matthias Reim: Schock für die Fans – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Die Fans des Schlagerstars hatten sich so auf sein Konzert gefreut. Nun müssen sie wieder warten. Eigentlich hätte Schlagerstar Matthias Reim in den kommenden Tagen gleich mehrere Konzerte spielen sollen.

Diese müssen nun verlegt werden. Der traurige Grund: Matthias Reim ist krank. Von einer „akuten Erkrankung“ spricht Reims Konzertveranstalter „Semmel Concerts“ bei Instagram.

Matthias Reim: Konzertveranstalter muss gleich drei Konzerte verlegen

Das betrifft gleich drei Konzerte in den kommenden Tagen. So hätte Reim am 8. Juni in Wolfhagen, am 9. Juni in Nürnberg und am 10. Juni in Gera auftreten sollen. Ganz gestrichen sind die Gigs jedoch nicht.

Matthias Reim: Das sind seine sieben Kinder

Seine erste Tochter wurde 1973 geboren – Matthias Reim erfuhr jedoch erst 2015 von ihrer Existenz

Mit seiner Ex-Frau Miriam hat er einen Sohn namens Bastian (* 1987)

Aus der Ehe mit Backgroundsängerin Margot „Mago“ Scheuermeyer ist Sohn Julian Reim (* 1996) entsprungen

Im Jahr 2000 brachte Schlagersängerin Michelle Tochter Marie Reim zur Welt

Mit seiner Ex-Frau Sarah Stanek hat Matthias Reim zwei Kinder: ein Sohn (* 2004) und eine Tochter (* 2008)

Am 31. März 2022 brachte Christin Stark Reims siebtes Kind, Tochter Zoe, zur Welt

So kündigte „Semmel Concerts“ im gleichen Zug an, dass die Auftritte im August nachgeholt werden sollen. In Wolfhagen werde Matthias Reim dann am 8. August, in Gera am 26. August und in Nürnberg am 31. August spielen.

Matthias Reim: Fans schicken nach Konzert-Absage Genesungs-Wünsche

Die Fans reagierten traurig auf die Absage ihres Schlagerstars. „Oh nein, gute Besserung“, schrieb beispielweise eine Anhängerin. Und eine andere ergänzte: „Ich wünsche dir, lieber Matthias, gute Besserung.“

Vor fünf Tagen erst stand Matthias Reim noch in Dresden auf der Bühne. Dort spielte Reim Lieder seines neuen Albums „Matthias“, aber natürlich auch die alten Hits. Ein Reim-Konzert ohne „Verdammt ich lieb' dich“ ist schließlich kein richtiges Reim-Konzert.

