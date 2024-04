Matthias Reim macht überraschendes Geständnis – hier lebt er jetzt ohne seine Familie

Er ist ein Schlagerstar, wie er im Buche steht und bereits seit mehr als dreißig Jahren im Geschäft. Matthias Reim feierte seinen Durchbruch im Jahr 1990 mit dem Hit „Verdammt, ich lieb Dich“, seitdem ging es für den Musiker karrieretechnisch steil bergauf.

Auch sein privates Glück hat Matthias Reim bereits gefunden, seit dem Jahr 2012 ist die Schlagerlegende mit der Sängerin Christina Stark liiert, vor knapp zwei Jahren ist das Paar Eltern der kleinen Zoe geworden. In einem Interview mit „Schlager.de“ macht Reim nun ein überraschendes Geständnis, mit dem wohl niemand gerechnet hätte.

Matthias Reim hat sich ein Haus gekauft

Matthias Reim genießt seine Vaterschaft in vollen Zügen und verbringt liebend gerne Zeit mit seiner kleinen Tochter, die er als „das schönste und beste Kind der Welt” beschreibt. Doch trotz seiner Vaterfreuden hat der Schlagerstar nun eine drastische Entscheidung getroffen. Reim hat ein Haus gekauft, gegenüber von dem Haus, in dem er mit seiner Familie wohnt. Der Musiker schwärmt: „Da sind jetzt ein Proberaum und zwei Tonstudios drin. Ich gehe also nur über die Straße und arbeite da.“

Insbesondere die späten Nachmittage verbringt Matthias Reim in seinem zweiten Zuhause. Der Schlagerstar beschreibt seinen Tagesablauf wie folgt: „Morgens bin ich nicht kreativ, sondern einfach nur müde. Und abends gibt’s dann Abendbrot mit Tini und Baby, dann spiele ich noch ein wenig mit dem Baby und dann gehe ich rüber ins Studio. Dann habe ich auch die Ruhe dafür.“ Reim scheint eine Routine gefunden zu haben, die gut für ihn funktioniert.

Sein zweites Heim hat sich Matthias Reim ganz nach seinem Geschmack eingerichtet. Sogar ein kleiner Kühlschrank, an dem sich seine Gäste bedienen dürfen, steht bereit. Selbst Zigaretten sind in den Studios des Schlagerstars keineswegs verboten. Der Musiker erzählt stolz: „In meinem Tonstudio ist gar nichts verboten. In meinem Studio darf man richtige Zigaretten rauchen. Zu Hause mache ich das nicht mehr, seit die Kleine da ist.“

