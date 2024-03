Matthias Reim spricht über Florian Silbereisen: „Wer ist das denn bitte?“

Es war eine Riesen-Überraschung für Schlager-Größe Florian Silbereisen – und dementsprechend galt höchste Geheimhaltungsstufe! Alle Beteiligten vor Ort wussten Bescheid. Nur er selbst ahnte nichts. Am Samstagabend (16. März) flimmerte „Die große Schlagerüberraschung“ für den 42-Jährigen über die Bildschirme bei der ARD.

Dass Florian Silbereisen tatsächlich nichts von der Überraschung ahnte, bestätigte auch Matthias Reim im Interview mit unserem Partner-Portal „Schlager.de“. „Die große Schlagerüberraschung“ wurde einige Wochen vor Ausstrahlung aufgezeichnet.

Matthias Reim wusste von „Die große Schlagerüberraschung“

Und solch eine Mega-Show geheim zu halten, dürfte eine echte Herausforderung gewesen sein. Reim kennt Silbereisen schon länger und war deswegen natürlich eingeweiht. „Florian wusste wirklich von gar nichts“, betonte der 66-Jährige.

Er sei natürlich vorbereitet gewesen und habe seinen Geburtstagssong in einen Jubiläumssong umgebaut. „Ich fand die Idee irgendwie witzig. Ich musste natürlich meinen Mund halten, durfte niemandem etwas davon sagen. Das habe ich auch getan!“

Für Matthias Reim sind die Shows etwas Besonderes

Für Reim waren die Silbereisen-Shows stets etwas Besonderes. Hier gab er seine Hochzeit und die Schwangerschaft seiner Frau Christin Stark bekannt.

Und bei dem großen Jubiläum durfte er deswegen natürlich nicht fehlen. „Das war wirklich süß gemacht! Das hat sich Florian aber auch verdient. So wie er damals angefangen hat und so wie er anfangs aussah – damals haben wir uns alle gefragt ‚Wer ist das denn bitte?‘. Ich mag ihn einfach sehr.“

