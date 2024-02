Tim Peters offenbart Schlimmes: „Das war wirklich tragisch“

Er ist eine absolute Größe am deutschen Schlager-Himmel, hat bereits mit Stars wie Helene Fischer, Matthias Reim und Howard Carpendale zusammengearbeitet: Die Rede ist von Tim Peters. Doch der 34-Jährige musste vor einiger Zeit etwas Schlimmes erleben.

Viele Schlager-Stars arbeiten gerne mit Tim Peters zusammen. Er gilt unter anderem als unkonventionell und sympathisch. Im Interview mit unserem Partnerportal „Schlager.de“ offenbarte der Produzent jetzt aber Schreckliches.

Schlager-Größe erlebte den absoluten Horror

In der Nachbarschaft des Songwriters wurde eine Leiche gefunden! „Ein Nachbar hatte einen Toten nebenan“, verriet Tim Peters. „Das war wirklich tragisch. Es war ein älterer Herr. Dieser ältere Herr muss da wohl vier Wochen gelegen haben. Diesen Geruch konnten wir nicht einordnen“, erklärt der Musiker. Er wurde daraufhin stutzig. Ein Kollege informierte die Polizei. Die fanden den verwesten Mann in der Wohnung.

Dieses Erlebnis schockte den eigentlich sonst stets gut gelaunten Peters, der in seiner langen Karriere schon einige Erfolgserlebnisse feiern durfte.

Tim Peters schrieb den Fischer-Erfolgshit „Null auf 100“

So schrieb er unter anderem für Helene Fischer den Mega-Hit „Null auf 100“, hatte als Songwriter und Produzent großen Anteil an „Ich bin so verliebt“ von Marie Reim oder war an Eloy de Jongs „Nochmal verrückt“ beteiligt.

