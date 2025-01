Peter Maffay erinnert sich: „Das war die Nacht“

Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn – Tabaluga! Der kleine grüne Drache begeistert bereits seit 1983 sein Publikum – ganz egal ob klein oder groß! Doch wer genau hat Tabaluga eigentlich ins Leben gerufen?

Ursprünglich wurde der Drache von Peter Maffay, Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk kreiert – zunächst nur als Konzept für ein musikalisches Rock-Märchen. Doch das positive Publikums-Feedback machte Tabaluga zum Mega-Erfolg – auch für seinen „Erfinder“ Peter Maffay!

Peter Maffay schwelgt in Erinnerung

Nur wenige Künstler haben mehr Platten verkauft als er: Peter Maffay. Der Musiker blickt auf eine jahrzehntelange Karriere voller Erfolg und Bühnenerfahrung zurück. Doch vor einigen Monaten kam für viele Fans der Schock: Getreu dem Motto „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“ verabschiedete sich der Musiker mit einer großen „Farewell“-Tour von der Bühne, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Alles begann einst 1970 mit seinem ersten Song „Du“, schnell gefolgt von weiteren Hits. 12 Jahre später veröffentlicht der Sänger eines seiner wohl bedeutendsten Alben: „Ich will leben.“ Und nun – über vier Jahrzehnte später – schwelgt Peter Maffay in Erinnerungen.

Peter Maffay nimmt seine Fans mit auf eine Reise in seine Vergangenheit

Auf seinem Instagram-Account veröffentlicht er nun eine Bilderreihe aus den vergangenen Jahren seiner Musik-Karriere: Darunter schreibt er: „[…] Vorigen Samstag war es genau 43 Jahre her, dass „Ich will leben“ erschienen ist. Ich weiß noch genau, wie wir in Tutzing mit vereinten Kräften ein Klavier […] in den zweiten Stock geschleppt haben. Noch am selben Abend habe ich Jean-Jacques Kravetz gebeten, mit mir an ersten Ideen für das neue Album zu arbeiten. Das war die Nacht, in der „Eiszeit“ entstanden ist. Wir haben den Song bis morgens durchgespielt, er gefiel uns schon damals unheimlich gut – und Euch ja zum Glück auch. Welche Songs mögt Ihr außerdem auf „Ich will leben“?“

Maffays Fans sind bei dem Anblick dieser alten Fotos völlig aus dem Häuschen und schwelgen gemeinsam mit ihm in Erinnerungen:

„Lieber Peter ich danke Dir sehr für deine Musik! Jeder deiner Songs ist einzigartig und toll, manche sind traurig andere rockig aber immer klasse und Eiszeit ist einfach mega.“

„Das war damals meine erste Platte. Die habe ich mir damals in der DDR mühsam erworben.“

„Ich liebe das Album. Es sind auch so schöne Erinnerung daran geknüpft.“

Der Rockstar Peter Maffay denkt in seiner neu gewonnen Freizeit gerne an seine musikalische Karriere zurück. Egal ob Tabaluga oder Rock-Song, ob während oder nach seinem großen Erfolg – seine Fans stehen hinter ihm und lieben seine Songs auch heute noch!