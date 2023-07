Martin Rütter überrascht Fans – „Jetzt ist es durchgesickert“

Geht es um seinen Shop, seine Show, seine Tour oder seinen Rat, sind seine Fans Feuer und Flamme. Martin Rütter kommt gut an, mit nahezu allem, was er in Angriff nimmt, ist er erfolgreich und die Nachfrage nach immer neuen Inhalten ist riesig.

Kein Wunder also, dass Martin Rütter für Begeisterung sorgt, wenn er ein neues Format ankündigt. Wobei sein jetzt vorgestelltes Projekt vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist.

Martin Rütter erlaubt sich Scherz

Auf seinem Instagram-Kanal nimmt sich Martin Rütter gerne mal die Freiheit raus, den ein oder anderen Witz zu reißen und seine Fans mit lockeren Inhalten bei Laune zu halten. Erst kürzlich teilte er ein Foto mit der Bildunterschrift „Palmenpenis“, wir berichteten, und sorgte damit für Lacher. Pünktlich zum 1. April erlaubte er sich dann einen üblen Scherz und verkündete das Aus sämtlicher Rütter-Shows.

Seine Fans waren entsetzt und Martin Rütter ruderte zurück. Nur um wenig später dann wirklich das Ende einer, von seiner Produktionsfirma umgesetzten Show, „Die Pferdeprofis“, bekannt zu geben. Am Montag (17. Juli) hat der „Hundeprofi“ jetzt wieder etwas zu verkünden – und zwar erneut mit einem Augenzwinkern.

„Hundeprofi“ kündigt vermeintliches RTL Format an

„Okay Leute, ich habe ja bewusst auf eure vielen, sehr persönlichen Anfragen nicht reagiert“, beginnt er seine Ansprache unter dem beigefügten Video. „Aber jetzt ist es nun doch durchgesickert. Jaaaa, ich mache ein neues Format bei RTL.“ Was so vielversprechend klingt, entpuppt sich im nächsten Satz als Hirngespinst.

„Wir starten bald ganz offiziell mit dem neuen Format ‚Der Kakerlaken-Profi‘.“ In dem Video sieht man dann Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow, wie sie sagt: „Ein Viehwagen voller, von Martin Rütter trainierter Kakerlaken“.

Rütter scheint die Sequenz gerade erst entdeckt und direkt an seine Fans gedacht zu haben. Die finden die Idee jedenfalls weitgehend höchst amüsant – und natürlich alles andere als realistisch.