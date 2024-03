Martin Rütter: Show in Dortmund verlegt – und das kurz vor Beginn

In Sachen Hunde-Erziehung kennt sich wohl keiner besser aus als er: Martin Rütter ist ein absoluter Experte auf dem Gebiet. Vor einigen Jahren hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und neben einem Online-Shop und zahlreichen Hundeschulen auch eine Live-Tour auf die Beine gestellt.

Mittlerweile füllt Martin Rütter riesige Hallen und kann sein Programm vor ausverkauftem Publikum vorstellen. Am Samstag (23. März) ist der Hundeprofi im Ruhrgebiet zu Gast. Doch sein Auftritt in Dortmund wird in letzter Sekunde verlegt, wie er selbst auf Instagram teilt.

Martin Rütter macht es offiziell

Hunderte Fans freuen sich schon seit Wochen auf diesen Tag: Martin Rütter tritt mit seinem Programm „Der will doch nur spielen“ in der Dortmunder Westfalenhalle auf. Die Tickets dafür sind bereits seit einiger Zeit ausverkauft. Die Glücklichen, die eins ergattern konnten, müssen sich nun allerdings umstellen.

Auf Instagram teilt Martin Rütter nun die Botschaft mit seinen Followern: „So Leute, wichtiger Hinweis für unsere Verabredung morgen Abend in Dortmund. Die Show wird abweichend in der Halle 1, das ist aber ebenfalls auf dem Areal der Westfalenhallen, stattfinden.“ Für diejenigen, die keine Eintrittskarte bekommen haben, hat der gebürtige Duisburger eine kleine Überraschung.

Martin Rütter lässt die Katze aus dem Sack

Als Trostpflaster für all diejenigen, die am Samstagabend (23. März) nicht dabei sein können, gibt es unter dem Instagrambeitrag eine kleine, aber feine Zusatzinformation. „Aber Achtung: Da die Show komplett ausverkauft ist, wird es keine Abendkasse geben. Die gute Nachricht: Wir kommen mit DER WILL NUR SPIELEN! noch zwei weitere Male ins Ruhrgebiet. Nämlich nach Hagen am 19. Dezember 2024 und nach Oberhausen am 5. April 2025“, schreibt Martin Rütter.

Die Besucher dürften ihm dankbar für diese wertvolle Information sein. Zumindest schenken sie dem Beitrag zahlreiche Likes auf Instagram.