Martin Rütter warnt bei Welpen-Chaos: „Nicht langfristig“

Auf die Pfoten, fertig, los! Die Welpen kommen und das im wahrsten Sinne bei RTL. Und die kleinen Vierbeiner stellen den Alltag ihrer neuen Familien ordentlich auf den Kopf. Profi Martin Rütter gibt den Hundeeltern hilfreiche Tipps an die Hand und unterstützt mit seinem Team vor Ort.

Doch ein Fellknäuel sorgt ganz besonders für Chaos!

Martin Rütter entsetzt: DAS denkt er über neuen Welpen

Am Sonntag zeigte RTL eine neue Folge „Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter.“ Die Sendung dreht sich, wie der Name bereits verrät, um den Hundenachwuchs, der sich in Familien sein neues Zuhause erobert. Doch vor allem unerzogene Jungtiere sorgen bei ihren Herrchen schonmal für Chaos. Hilfreich, wenn einem da erfahrene Profis zur Seite stehen.

In einer kleinen Vorstadtgemeinde wurde sich neues Familienmitglied zugelegt – einen Labradorwelpen namens Loki. Die Idee kam von Mama Yin, die zusammen mit ihrem Ehemann Alexander und ihren beiden Kindern die Entscheidung begrüßte. „Wir haben zwei Kinder groß bekommen, dann können wir auch einen Hund erziehen“, kommentiert die Familie enthusiastisch.

Doch bald stellt sich heraus, dass sie sich möglicherweise unterschätzt hat, was es bedeutet, einen Welpen großzuziehen. „Ich habe selten Leute gesehen, die so unvorbereitet auf einen Welpen sind“, kommentiert dazu Hundeprofi Martin Rütter.

Martin Rütter: Für ihn ist Lokis Zukunft ungewiss

Und Loki? Der verspielte Welpe macht, was er will, und scheint wenig von den Regeln beeindruckt zu sein. Rütter scheint da die Rasse mitverantwortlich zu machen: „Ein Labrador: Das sind tolle Hunde, aber der Ruf ist nicht immer der beste“, so der Hundeexperte.

Doch nicht nur das – auch das Transportmittel für Loki scheint ungeeignet zu sein. Denn die Familie versucht, den quirligen Welpen in einem Buggy zu transportieren. „Einen Hamster könnte ich da transportieren“, witzelte Rütter über die unkonventionelle Transportmethode. „Wenn das schiefgeht, dann kann das nur an den Menschen liegen, denn der Hund ist so gelassen“, betont der RTL-Star weiter.

In Anbetracht der Herausforderungen, denen die Familie gegenübersteht, äußert Martin Rütter Bedenken: „Die wirken gänzlich unvorbereitet, ich weiß nicht, ob das langt langfristig.“ Wird die Familie es schaffen, sich auf das Abenteuer mit Loki einzulassen und ihn zu einem gut erzogenen Begleiter zu machen? Die Zeit wird es zeigen!

Wer nicht genug von den süßen Fellknäueln inklusive Hundeprofi Martin Rütter bekommen kann, sollte immer sonntags ab 19.05 Uhr bei „Die Welpen kommen“ bei RTL einschalten.