Hund trifft Baby: Martin Rütter warnt – „Dann wird es wirklich gefährlich!“

In der VOX-Reality-Doku „Der Hundeprofi – Rütters Team“ steht Martin Rütter nicht allein im Rampenlicht. Gemeinsam mit fünf weiteren Hundeexperten aus ganz Deutschland nimmt er die Herausforderung an, Hundebesitzern in tierisch kniffligen Situationen zu helfen. Eine der aktuellen „Baustellen“: Das Zusammenspiel von Hund und Baby im Haushalt.

Martin Rütter warnt vor Eifersuchts-Szenen

In Hamminkeln begibt sich Hundetrainerin Melle Hofmann zu Daniel und Many Giesbers, deren Labrador Gustav der König des Haushalts ist. Doch die Ankunft ihres ersten Kindes wirft Schatten voraus: Wie wird Gustav auf den neuen Erdenbürger reagieren? Hofmann erkennt schnell: Gustav mangelt es an Impulskontrolle – ein Problem, das gelöst werden muss, bevor das Baby kommt.

Martin Rütter unterstreicht die Dringlichkeit: „Es ist so wichtig, einen Hund auf die Geburt des Kindes vorzubereiten.“ Dabei muss Gustav jetzt schon lernen, Einschränkungen hinzunehmen. Wenn er jetzt alles darf und später, wenn das Baby da ist, weniger Privilegien hat, wird es schwierig. Die Konsequenz: Gustav könnte denken, der Neuling sei schuld. „Und schon hast du ein Eifersuchts-Szenario. Und das können wir überhaupt nicht gebrauchen“, kommentiert Rütter.

Martin Rütter: Hund trifft auf Baby

Melle Hofmann nimmt sich dieser Aufgabe an. Sie trainiert mit Gustav die Distanz, um ihm beizubringen, dass nicht mehr alles erlaubt ist, was bisher möglich war. Denn die Ankunft eines Babys verändert zwangsläufig die häuslichen Strukturen. Dabei empfiehlt sie den werdenden Eltern, das zukünftige Familienleben anhand einer Spieldecke und Babypuppe schon vorher zu simulieren, um beobachten zu können, wie sich Gustav verhält.

Es vergehen einige Tage und Hofman kehrt zurück, um die Fortschritte zu begutachten. Mit Spieldecke, Spielzeugen und einer Babypuppe simulieren Mandy und Daniel die künftige Situation. Gustav muss lernen, die Aufmerksamkeit zu teilen. „Sobald ich mit der Puppe interagiert habe, fand er das richtig kacke “, berichtet Mandy über die Trainingseinheit.

Dass die Aufmerksamkeit des Besitzers geteilt wird, ist eine enorme Umstellung für den Hund. Martin Rütter betont die Wichtigkeit dieser Übung: „Genau darum gehts! Wir können wirklich alles gebrauchen nur nicht, dass ein Hund merkt, das wirkliche Baby, was hier eingezogen ist, ist ein Konkurrent. Dann wird es wirklich gefährlich!“ Wichtig ist, dass der Hund jetzt schon auf das zukünftige Familienleben vorbereitet wird und auch Gustav lernt, wie er am besten mit der Situation umgehen kann.