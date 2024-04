RTL wirft Kultsendung aus dem Programm: „Das ist doch nicht euer Ernst!“

Schock für alle „Schwiegertochter gesucht“-Fans: Die Show verschwindet vom RTL-Sendeplatz!

Nach 15 erfolgreichen Staffeln und einem festen Platz im Sonntagsprogramm des Senders, verkündete der Instagram-Kanal der Sendung nun die überraschende Nachricht: die Kult-Show wird nicht länger auf RTL zu sehen sein.

RTL setzt auf Hunde statt auf Junggesellen

Die Sendung, die seit dem 3. März dieses Jahres wieder die Herzen der Zuschauer eroberte, indem sie beziehungssuchende Junggesellen und ihre Mütter in den Mittelpunkt rückte, sorgte stets für emotionale Momente. Fans hatten die Möglichkeit, durch die Sendung potenzielle Partner zu entdecken und den Männern zu romantischen Dates in deren Heimat zu folgen. Doch nun müssen sich die Anhänger des Formats umgewöhnen.

Der Instagram-Post löste eine Welle der Bestürzung aus: „Eine wichtige Info in eigener Sache: ‚Schwiegertochter gesucht‘ wird ab sofort nicht mehr im TV bei RTL laufen“, heißt es. Stattdessen sollen nun Martin Rütter und seine süßen Hundewelpen mit „Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter“ den Sonntagabend versüßen. „Die neuen Folgen mit unseren sympathischen Söhnen findet ihr von nun an wöchentlich exklusiv auf RTL+“, heißt es weiter in der Ankündigung. Für viele Fans ein Grund zur Sorge.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Echt jetzt!!! Nicht dass ihr die Sendung noch absetzt!!“, kommentierte ein besorgter Fan, während ein anderer ratlos fragte: „Das versteh ich nicht? Was soll das?“ Der Unmut teilte sich schnell: „Absolute Frechheit!“ und „Das ist doch nicht Euer Ernst. Es gibt Zuschauer, die haben angefangen das zu schauen und können es jetzt möglicherweise nicht bis zum Ende verfolgen. Das ist echt eine Frechheit“, so die aufgebrachten Stimmen aus der Community.