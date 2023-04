Martin Rütter erlaubt sich üblen Scherz mit seinen Fans – und sorgt für Chaos

Geht es um den eigenen Vierbeiner wird gerne Martin Rütter als „Hundeprofi“ zu Rate gezogen. Nicht umsonst hat der Duisburger mittlerweile diverse Sendungen, in denen er vom Welpen-Status bis zu den unvermittelbaren Fällen zum Wohl der Tiere vor die Kamera tritt.

Seine Fangemeinde ist riesig, auf Instagram folgen ihm immerhin über 330.000 Menschen (Stand 8. April 2023), und was er sagt, ist Gesetz. Dass sich Martin Rütter mit seinen Anhängern einen üblen Scherz erlauben würde, dürften die wenigsten vermuten. Doch genau das ist jetzt passiert. Im Anschluss sieht es dann aber plötzlich ganz danach aus, als würde der Hundeprofi seine Entscheidung bitter bereuen.

Martin Rütter muss sich erklären

Spätestens seitdem Dieter Bohlen am 1. April bekannt gegeben hat, dass es nach der finalen DSDS-Staffel noch eine weitere Staffel geben wird (hier mehr dazu), dürfte klar sein, dass nicht jede Neuigkeit an diesem besonderen Tag auch automatisch ein Witz ist.

Im Fall von Martin Rütter allerdings schon. Der führte seine Fans nämlich gehörig an der Nase herum und verklickerte ihnen, dass seine Karriere als „Hundeprofi“ nun ein Ende hat. Am Freitag (7. April) meldet er sich dann mit einer Videobotschaft bei seinen Fans und entschuldigt sich: „Ich muss nochmal eine Sache aufklären. Ich habe ja diesen April-Scherz gemacht ‚Wir hören mit allem auf‘. Und ‚Hundeprofi‘ gibt’s nicht mehr. Und ich habe es ja in dem Video aufgeklärt. Aber offensichtlich ist die Aufklärung an vielen Stellen noch vorbeigerauscht.“

April-Scherz löst bei Rütter-Fans Panik aus

Dass es sich hierbei um nichts weiter als einen üblen Scherz gehandelt hat, haben viele anscheinend nicht mitbekommen. „Viele von euch schreiben mir ‚aber geht’s denn mit der Tour weiter?‘ und ‚Ich habe mich doch so auf die neuen Format gefreut‘. Also nochmal: Es gibt quasi, das passt ja jetzt zu Ostern, eine Wiederauferstehung. Ihr müsst wirklich keine Sorge haben, das war ein blöder April-Scherz. Also alles geht weiter wie bisher!“

Dann wird er nochmal konkret und sagt: „Tour läuft natürlich weiter“, Tickets kann man regulär noch kaufen und – „alle Fernsehformate gehen weiter. Ganz im Gegenteil, wir entwickeln gerade neue, schöne Sachen.“

Unter seinem Video zeigt sich, die Klarstellung war dringend nötig. „Toller Witz. Ich hasse den 1. April. Mit so etwas scherzt man nicht, lieber Martin!, „Ich bin glatt drauf reingefallen“, oder „Ich hatte es geglaubt“, sind nur einige der Kommentare. Zumindest klingt es danach, als hätte Martins Witz wirklich gezündet.