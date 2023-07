Martin Rütter postet „Penis-Foto“ – Fan fassungslos: „Account gehackt?“

Eigener Shop, eigene Hundeschule, eigene Tour, eigene Shows – Martin Rütter kommt mit seinen Ideen gut an. Vor allem, wenn es dabei um flauschige Vierbeiner geht. Immerhin ist er als der „Hundeprofi“ bekannt und wird dafür von seinem Publikum geschätzt.

Aber auch Martin Rütter macht mal Urlaub und beschäftigt sich ausnahmsweise mal nicht mit Hund, Katze, Maus. Nach seinem Zaubertrick-Versuch veröffentlichte Martin Rütter jetzt ein Foto der besonderen Art. Von hilfreichen Erziehungstipps für den aufmüpfigen Vierbeiner ist das allerdings weit entfernt.

Martin Rütter sorgt mit Instagram-Foto für Wirbel

Geht es um Aufklärung oder die schnelle Vermittlung tierischer Problemfälle, nutzt Martin Rütter gerne mal seinen Instagram-Kanal als Plattform. Ganz zur Freude seiner Fans, die dabei wohl schon den ein oder anderen nützlichen Tipp abstauben konnten, oder dadurch in Sachen Hund einfach gut informiert sind.

++ Martin Rütter reißt der Geduldsfaden: „Wie lächerlich“ ++

Dass der Rütter jetzt aber ein „Penis-Foto“ auf seinem Social-Media-Kanal veröffentlicht hat, sorgt für fassungslose Kommentare bei seinen Fans. Zugegebenermaßen, es handelt sich bei dem Abbild um ein reines Naturprodukt.

Fans reagieren auf Martin Rütter „Penis-Foto“

„Palmen-Penis?“, schreibt Martin Rütter zu dem Schnappschuss von Donnerstag (6. Juli), der eine Pflanze mit opulentem Kern zeigt. Ein Follower äußert sich verwundert, vor allem aber alles andere als begeistert von diesem Instagram-Inhalt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wurde der Account etwa gehackt? Was ist denn das für ein Schwachsinn! Ich folge dem Profil, weil es um Hunde in Not geht, man Tipps für Hundehaltung erwarten kann. […] Aber nicht für solchen Müll!“

Mehr News:

Ganz so entrüstet, wie in dieser Nachricht, äußern sich die meisten seiner Fans allerdings nicht. „Immer hübsch anzusehen“, „Ich mag deinen Humor“, „Die beiden Kokosnüsse sind durch das Grün verdeckt“, „War ja klar, nichts anderes erwartet“, oder „Das Foto alleine hätte gereicht. Wäre jeder auch so drauf gekommen, an was du denkst. Urlaub tut gut“, sind nur einige der Kommentare unter dem Foto.

Martin Rütter jedenfalls scheint sich über das Gewächs köstlich amüsiert zu haben, andernfalls hätte er vermutlich nicht daran gedacht, es gleich auf Instagram zu teilen.