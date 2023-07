Geht es um Hunde, ist Martin Rütter der Profi. Mit eigener Hundeschule und einem auf Instagram fleißig beworbenen Shop ist der Duisburger erfolgreich und bei seinem Publikum beliebt. Darüber hinaus ist er regelmäßig mit diversen Formaten im TV zu sehen – oder steht mal wieder im Rahmen einer Tour auf der Bühne.

Dass er jetzt an einem neuen Show-Konzept feilen könnte, klingt da gar nicht mal so abwegig. Immerhin wurde erst kürzlich bekannt, dass „Die Pferdeprofis„, eine von Martin Rütters Firma produzierte Show, zum Erliegen gekommen ist. Jetzt hat der Hundeprofi auf seinem Instagram-Kanal große Neuigkeiten für seine Fans – zumindest macht es den Anschein.

Martin Rütter zeigt sich als Magier auf Instagram

Ob Welpen oder Unvermittelbare, Martin Rütter ist als Hunde-Experte gefragt. Jetzt versuchte sich Rütter an einem neuen, für ihn bislang unangetasteten, Themenfeld – der Magie. In einem Instagram-Video von Montag (4. Juli) zeigt sich der TV-Star in Zauberlaune und führt einen Finger-verschwinde-Trick vor.

Dabei hält er seine rechte Hand vor sein Gesicht und lässt die Finger seiner linken hinter der Hand verschwinden. Zum Schluss gibt’s dann noch große Augen und ein erstauntes Gesicht von Martin Rütter. Zu dem Video gibt es die Ankündigung: „Leute, es ist offiziell, ich gehe nun mit den ‚Ehrlich Brothers‘ auf Tour.“

Ehrlich Brothers reagieren prompt

Ist natürlich alles nur ein Spaß – eine Reaktion von den berühmten Magier-Brüdern gibt’s aber trotzdem.

Sie kommentieren sein Video mit den Worten: „Null Ahnung, wie du das gemacht hast.“ Ein größeres Lob mit Augenzwinkern hätte Rütter von den Profis wohl nicht bekommen können.

Und, was sagen seine Fans zu der spontan Zaubereinlage? Die sind ganz begeistert und von der Idee einer gemeinsamen Tour. „‚Ehrlich Brothers‘ und ‚Magic Martini‘ jetzt zusammen auf Tour. Klingt doch nicht so schlecht, oder?“, witzelt ein Fan. Ein anderer frotzelt: „‚Ehrlich Brothers‘, da könnt ihr noch etwas lernen.“ Es wäre jedenfalls nicht die erste Show-Überraschung von Martin Rütter …