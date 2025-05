„Bares für Rares“-Händler entsetzt und stinksauer – „Weit unter der Gürtellinie“

Für Markus Wildhagen sind es derzeit schwierige Tage. Der Star aus der Trödelshow „Bares für Rares“ hat ein ernstes Anliegen. Zur Abwechslung geht es bei dem Kunst- und Antiquitätenhändler mal nicht um Raritäten, die er erwirbt oder verkaufen will, sondern um eine private Angelegenheit.

Und die setzt dem „Bares für Rares“-Händler ordentlich zu. Der 58-Jährige wendet sich im Netz jetzt an seine Fans und Kritiker und spricht ernste Worte. Man merkt dem Düsseldorfer an, wie sauer und enttäuscht er ist.

„Bares für Rares“-Händler Markus Wildhagen auf 180

Doch worum geht’s? Das erklärt der ZDF-Händler auf seinem Instagram-Account nun selbst: „Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich habe ein Foto mir von meinem Sohn und mir bei Instagram und Facebook gepostet. Was mich wirklich hier bestürzt macht, ist die Tatsache, dass da Kommentare kommen, die weit unter der Gürtellinie liegen.“

Der „Bares für Rares“-Händler musste unter anderem Kommentare lesen, „die unverschämt sind, die mich traurig machen, die unfassbar sind. Ich würde fast sagen, kriminell. Ich verstehe nicht, dass Facebook und Instagram da keinen Riegel vorschieben, dass sowas überhaupt passiert.“

Deshalb geht der Kunstkenner jetzt auch einen radikalen Schritt bei Social Media. Seine Follower lässt er wissen: „Das ist der Grund, warum ich mich von persönlichen Dingen aus Facebook auf jeden Fall jetzt verabschiede, nichts mehr über Privates poste. Das macht mich auch sicherlich betroffen, aber das kann nicht sein, dass sowas passiert. Und das mache ich natürlich auch, um meine Familie und mich zu schützen.“

„Bares für Rares“-Star: Sohn ist Influencer

In der Vergangenheit hat Markus Wildhagen immer mal wieder Fotos von sich und seiner Familie gepostet, unter anderem beim Restaurantbesuch mit seinem Sohn Paul. Dieser versucht sich aktuell als Influencer, hat auf seinem eigenen Account über 6000 Follower und teilt dort eifrig stylishe Fotos von sich in High-Fashion-Outfits. Er selbst bezeichnet sich auf Instagram als „Fashion Kid with an artist Soul“ und „Fashion Icon“. Also als „Fashion Kind mit künstlerischer Seele“ und „Fashion Ikone“.

Nach dem Post seines Vaters Markus Wildhagen meldet sich Paul jetzt auch noch einmal im Netz zu Wort und schreibt: „Ich stehe zu mir, meinem Stil und meinem Weg – mit Respekt und Selbstachtung. Wer mich wirklich kennt, weiß: Ich handle aus Überzeugung, nicht um zu gefallen. Für Hass ist kein Platz!“

Wahre Worte vom Sohn des „Bares für Rares“-Stars…