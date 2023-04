Martin Rütter: Fans wütend – „Unter der Gürtellinie“

Dass Martin Rütter gerne den Mund aufmacht, wenn ihm etwas nicht passt, ist keine Überraschung. Der „Hundeprofi“ hat eine Meinung und vertritt diese auch gegen alle Widerstände. Besonders, wenn es um das Tierwohl geht, versteht der 52-Jährige keinen Spaß.

Und so wurde Martin Rütter in seinem Podcast „Tierisch menschlich“ gegenüber dem Circus Krone extrem deutlich. Der nimmt auf seine Deutschland-Tournee nämlich Löwen und Tiger mit. Ein absolutes No-Go für Martin Rütter.

Martin Rütter im Clinch mit dem Circus Krone

So ruft er in seinem Podcast offen zum Boykott gegen den Circus Krone auf und beleidigt die Verantwortlichen zudem. Eine Diffamierung, die sich der Circus Krone wohl nicht gefallen lassen wollte. So erklärt Rütter, dass er ein Schreiben des Anwaltes des Zirkus bekommen habe. Darin wird er aufgefordert, die Beleidigung künftig zu unterlassen.

Anderenfalls, so Rütter, drohe ihm ein Strafgeld von 6.000 Euro. „Lieber Circus Krone, ich würde das gerne zahlen, wenn das für Tierschutz eingesetzt wird“, entgegnete der „Hundeprofi“ daraufhin und schreibt auf Instagram weiter: „Lasst uns Circus Krone gemeinsam immer wieder erklären, dass Raubkatzen im Zirkus echt nichts zu suchen haben. Es ist einfach absurd, dass solche Tierquälereien noch stattfinden.“

Von seinen Fans bekommt Rütter dabei massiv Unterstützung. „Gilt auch für alle Delphine und Wale, die in Gefangenschaft leben müssen“, ergänzt beispielsweise ein Anhänger bei Instagram. Und ein anderer schreibt: „Danke, dass du dich als Hundeprofi auch für Großkatzen einsetzt.“

Martin Rütter erntet Kritik

Doch es gibt auch Kritik. Vor allem an den Formulierungen. So schreibt ein Follower des „Hundeprofis“: „Beleidigung ist Beleidigung und strafrechtlich relevant. Abgesehen davon, lieber Martin, einfach schlechter Stil. Ja, man sollte Tiere im Zirkus endlich beenden. Keine Frage. Aber die Menschen so fies zu beleidigen, finde ich nicht ok. Deine Meinung können die Rechtsanwälte nicht anklagen, dafür nutzen sie eben die Beleidigung.“

Und ein anderer Fan ergänzt: „Wir gehen am Wochenende in den Circus Krone. Freuen uns. Den Tieren geht es beim Circus Krone richtig gut. Solche Beleidigungen von dir sind unter der Gürtellinie.“

