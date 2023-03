Martin Rütter: Vierbeiner muss Test bestehen, sonst drohen heftige Konsequenzen – „Erschießen wir den Hund?“

Hündin Irma ist eine altbekannte Fellnase. Bereits in der letzten Staffel von „Martin Rütter – die Welpen kommen“ kam sie zur Familie Palchyk aus Bad Homburg. Knapp ein Jahr später, steht ihr ein großer Test bevor, der über ihr ganzes Leben entscheiden könnte.

Denn Irma ist ein American-Staffordshire-Terrier und zählt damit zu den Listenhunden. In Hessen muss diese Rasse einen Wesenstest bestehen, um ihre Tauglichkeit in der Gesellschaft zu prüfen. Über die strengen Vorgaben ist selbst Hundeprofi Martin Rütter geschockt.

Martin Rütter: Hund muss zum Wesenstest

Dabei wird der Hund massiven Stresssituationen ausgesetzt, um die Reaktion des Tieres zu erfassen. Nur wenn der Vierbeiner keinerlei Aggressionen zeigt, dürfen die Halter ihn wieder mit nach Hause nehmen. Dementsprechend ist die Anspannung vor dem großen Tag groß. Familie Palchyk hat lange mit Irma für den Test trainiert.

„Heute zeigen wir der Welt, was für ein toller Hund die Irma ist“, ist sich Mama Isika sicher. Die erste Begegnung zwischen der Testerin und Tierärztin Dr. Hoffmann läuft schon mal gut ab. Bei beiden passt direkt die Chemie: Irma bekommt Streicheleinheiten und wedelt mit dem Schwanz. Zunächst muss sich die Hündin widerstandlos ins Maul von der fremden Frau gucken lassen. Irma lässt alles über sich ergehen.

Für Familie Palchyk wird es heute Ernst. Ihre Staffordshire-Terrier-Dame Irma muss zum Wesenstest. Foto: RTL / RTL Studios

Anschließend kommt es zur Konfrontation mit zwei fremden Hunden sowie Kindern. Auch da behält die Vierbeinerin einen kühlen Kopf. Selbst den Härtetest, als die Tierärztin mit einer provozierenden und ruckartigen Geste auf die Hündin zugeht, meistert sie mit Bravour. Erleichterung macht sich bei der Familie breit. Im Anschluss äußert selbst die Erfahrene Testerin Bedenken an den strengen Regeln. Denn bei Nichtbestehen, gibt es keinen Zweitversuch. Der Hund würde umgehend aus der Familie gerissen werden.

Martin Rütter wird deutlich: „Lächerlich“

„Dann wird es ja wirklich abstrus. Ich meine, was passiert dann mit dem Hund? Erschießen wir den Hund? Essen den auf oder sperren den ins Tierheim?“, zeigt sich auch Martin Rütter schockiert. Tatsächlich berichtet die Prüferin von zahlreichen Einschläferungen. „Hessen ist ein ganz brutales Hundeland. Hier sind am Anfang wahnsinnig viele Hunde eingeschläfert worden. Viel mehr als in anderen Bundesländern.“

Zum Abschluss müssen die Halter noch ein paar Fragen zur Hundehaltung beantworten. Da platzt auch dem Hundeprofi die Zündschnur: „Das ist das aller lächerlichste. Es ist in Nordrhein-Westfalen so, dass in der aktuellen Sachkundeprüfung Fragen auf eine Art und Weise beantwortet werden sollen, die wissenschaftlich falsch sind.“ Er selbst sei bereits einmal in dieser Situation gewesen und weigerte sich schlicht und ergreifend. „Ich habe denen geschrieben und gesagt: ‚Passt mal auf. Ich biete euch an, dass wir das kostenlos überarbeiten und dann sehen wir uns wieder. Ansonsten leckt mich mal! Habe ich nie wieder von gehört. Eine ganz spannende Sache.“ Familie Palchyk ist einfach nur glücklich, dass Hündin Irma den Test so gut überstanden hat. Dennoch würden sie sich ein Umdenken bei der Politik in Bezug auf Listenhunde wünschen.

Die ganze Folge „Martin Rütter – die Welpen kommen“ gibt es am Sonntag (26. März) um 16.50 Uhr auf RTL zu sehen, oder auch auf dem Streamingportal RTL+.