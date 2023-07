Markus Lanz: Aussage macht ihm Angst – „Maßlos schlimm“

„Risse im System Putin“ – es sind schwerwiegende Worte, die am Mittwochabend im ZDF-Talk von Markus Lanz fielen. Ein wenig verspätet zwar, aber dennoch fundiert ging der Talkmaster mit seinen Gästen auf die Geschehnisse in Russland ein, die vor knapp zwei Wochen geschahen.

Wir erinnern uns: Jewgeni Prigoschin und seine Söldnertruppe „Wagner“ probten kurzzeitig den Aufstand, setzten sich in Gang und marschierten gen Moskau. Kurz vor der russischen Hauptstadt stoppte der Aufmarsch. Was genau Prigoschin mit der Aktion bezweckte, ist noch immer nicht vollständig geklärt, wurde aber Thema bei Markus Lanz.

Markus Lanz über Russland und den Aufstand der Wagner-Gruppe

Hatte sich der ZDF-Talkmaster mit Sarah Pagung doch eine echte Russland-Expertin eingeladen. Die Politikwissenschaftlerin der Körber-Stiftung machte die „Risse im System Putin“ daran fest, dass der Aufstand der Gruppe Wagner mehrere Dinge aufgezeigt habe.

Zum einen habe das System Putin die Kontrolle über die Informationen beziehungsweise das Narrativ verloren. Der Aufstand sei plötzlich in der Welt gewesen, Prigoschin habe selbstständig kommuniziert und Putin habe reagieren müssen.

Des Weiteren habe Russland die Kontrolle über sein Territorium verloren. Was aber vielleicht noch schlimmer wirkt, ist Folgendes: „Russland hat sein Land immer kontrolliert und diszipliniert, nicht nur mit dem Belohnen von Loyalen, sondern auch mit dem Bestrafen von Illoyalen. Und die Situation, die wir jetzt haben, ist, dass jemand wie Prigoschin als Verräter gebrandmarkt wurde, also wirklich fast das Maximale, was man haben kann, und er ist zumindest erst mal davongekommen. Ich glaube, das ist etwas, das sehen die Leute“, so die Russland-Expertin.

Was passiert, wenn das System Putin zerbricht?

So würden sich die Menschen, nicht nur in Russland, nun natürlich die Frage stellen, was passiere, wenn das System Putin wirklich auseinanderfalle. Ein beängstigender Gedanke. Das findet auch Markus Lanz: „Was sind denn die Szenarien, über die wir nachzudenken haben? Die Vorstellung, dass jemand wie Prigoschin plötzlich im Kreml sitzt, das ist ehrlich gesagt etwas, das mir noch mehr Sorge macht als das andere.“

Das wiederum sah Pagung nicht so: „Ich weiß gar nicht, ob es mir noch mehr Sorgen macht. Wenn wir uns anschauen, was wir für eine Realität in Russland haben und natürlich auch für eine Realität in der Ukraine, ist das maßlos schlimm. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich diese Einschätzung teilen würde. Aber wenn wir über die russische Zukunft nachdenken, haben wir die Schwierigkeit, dass wir entweder dieses Machtsystem, das über die letzten 30, vor allem 20 Jahre entstanden ist, bestehen bleibt und wir einfach einen Austausch an der Spitze haben. Also jemand anderes, der die Position Putins einnimmt. Wir haben natürlich aber auch die Möglichkeit, dass dieses Machtsystem dann zerfallen würde. Weil Putin stirbt beispielsweise. Auch das ist ja irgendwann mal Realität.“ Dann jedoch könne man noch viel weniger sagen, was passiere.