Es sind Bilder, die erschreckender nicht sein könnten. Brandanschläge, gewaltsame Konfrontationen zwischen Polizisten und randalierenden Jugendlichen, zerstörte Gebäude, demolierte Autos – in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz wird am Dienstag (4.07.) ins benachbarte Land Frankreich geschaltet.

Dort herrscht seit rund einer Woche Ausnahmezustand, der vor allem nachts die Beamten vor Ort an ihre Grenzen bringt. Landesweit wurden mehr als 1100 Gebäude und mehr als 200 Polizeiwachen beschädigt.

Markus Lanz spricht in seiner Sendung mit Journalistin Annika Joeres, die in Frankreich vor Ort ist, um über die aktuelle Situation zu berichten. Und man sieht deutlich, wie nahe das alles dem Moderator geht.

Markus Lanz: ZDF zeigt Schuss-Video – Moderator fix und fertig

Der ZDF-Star versucht einzuordnen, warum die Lage in Teilen von Frankreich immer noch eskaliert.

„Was haben die Bilder mit dem eigentlichen Auslöser, mit dem Tod des 17-jährigen Nahel zu tun? Geht es eigentlich noch darum oder längst um was anderes?“, will Lanz von der Journalistin wissen, die live ins Studio geschaltet wird. Zu Erinnerung: Eigentlicher Auslöser der momentanen Sitution war der Tod des Jugendlichen Nahel, der am vergangenen Dienstag in der Pariser Vorstadt Nanterre bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen wurde.

Auf einem Video ist zu sehen, wie der Polizist durch das offene Seitenfenster auf Nahel schießt, als dieser dabei ist, davonzufahren. „Da sieht man gerade – von der Regie zugetragen – diese Szene. Die wirklich schwer zu ertragen ist“, so Markus Lanz. „Ich habe mir sagen lassen, es waren noch mehr die Sätze, die dabei gefallen sind als die Bilder, die zu diesen Aufständen geführt haben.“

Markus Lanz sucht im ZDF Antworten

Warum gibt es nun immer noch die Ausschreitungen? Eine Frage, die Markus Lanz schließlich in seiner Sendung beantwortet bekommt.

Joeres: „Was das Entscheidende war an dieser Situation und an dem Video, was die Jugendlichen in den Vorstädten, wo ich war, in Dauerschleife angucken, ist, dass die Polizisten vorher gelogen haben. Sie haben ausgesagt, der Junge wäre auf sie zugerast und sie hätten in Notwehr schießen müssen.“ Das sei auch die offizielle Version des Innenministeriums gewesen – bis schließlich das besagte Video, das eine Anwohnerin machte, auftauchte und das Gegenteil bewiesen habe, erklärt Joeres weiter.

In Frankreich darf die Polizei, so Joeres, ohne große Hürden Schusswaffen nutzen. „Das ist auch ein großes Problem.“ Noch gibt es im Land offenbar keine Lösung für die Situation, auch wenn nach Aussagen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Höhepunkt der Ausschreitungen überschritten sei, jedoch noch weiterhin Vorsicht geboten sei.

Der Polizist, der auf den Jugendlichen Nahel schoss, sitzt derzeit wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung in Untersuchungshaft.