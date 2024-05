Markus Lanz: Nach CL-Triumph – Ex-BVB-Ultra unter Beschuss! „Sind Kriminelle dabei“

Fans und Anhänger von Borussia Dortmund waren noch mitten im Freudentaumel um den Finaleinzug des Klubs in das Finale der Champions League (hier mehr dazu), als Markus Lanz am Mittwochabend (8. Mai) die gute Fußball-Stimmung drückte.

In der Talkrunde im ZDF diskutierte Markus Lanz mit SPD-Politiker Andy Grote, Journalistin Eva Quadbeck und BVB-Mitarbeiter Jan-Henrik Gruszecki die Schattenseite des Fußballs und der Fankultur. Gerade Ex-Ultra Gruszecki stand dabei im Fokus.

Markus Lanz fühlt BVB-Insider auf den Zahn

Lange war Jan-Henrik Gruszecki als engagierter BVB-Fan und Ultra auf der anderen Seite des Vereins, seit über drei Jahren arbeitet er nun eng an der Seite von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Kein Wunder, dass Gruszecki bei Markus Lanz erst einmal zu dem CL-Halbfinale befragt wird – genauer, wie lang die Feier-Nacht für die BVB noch ging. „Wer war als Letzter im Bett?“, stellt der Moderator die intime Frage. „Das darf ich nicht verraten. Betriebsgeheimnis. Vielleicht waren auch noch nicht alle im Bett…“, scherzt der BVB-Mitarbeiter.

Die Euphorie über das Spiel am Dienstagabend ist bei Gruszecki noch immer zu spüren, auch Markus Lanz gratuliert dem Klub aufrichtig zum Einzug in das CL-Finale seit 11 Jahren. Doch als das Thema in Richtung Hochrisiko-Spiele und Polizeieinsätze geht, kippt die Stimmung.

Markus Lanz: „Da sind Kriminelle darunter“

Hintergrund ist ein Rechtsstreit zwischen dem Stadtstaat Bremen und der Deutschen Fußball Liga (DFL) nach einem Spiel zwischen Werder Bremem und dem Hamburger SV. Ein aufwändiger Polizeieinsatz bei der Partie verursachte hohe Kosten, die Bremen an den DFL weiterreichen wollte – jetzt liegt der Fall bei einem Verfassungsgericht.

Auch SPD-Politiker Andy Grote findet, die Liga muss mehr Geld in die Sicherheit für Ort investieren – schließlich haben die Vereine das Hausrecht für ihre Stadien und müssen somit die Sicherheit gewährleisten. Laut BVB-Fan Jan-Henrik Gruszecki passiere das bereits in Form von Ordnern. „Warum erkennen Sie nicht an, dass wir ein Problem ein haben?“, schießt Hamburgs Innensenator Grote weiter.

„Natürlich haben wir ein Problem. Wenn 80.000 Menschen im Stadion sind, dann sind da Kriminelle bei, dann sind da alle möglichen Kulturen bei, alles Mögliche, was in der Gesellschaft auch schwierig ist, ist dabei“, gibt Jan-Henrik Gruszecki daraufhin zu. Der Fußball sei dabei aber nicht das Problem, argumentiert der BVB-Fan. Schließlich zeigt sich im Fußball nur ein gesamtgesellschaftliches Problem.

Die ganze Folge „Markus Lanz“ kannst du in der ZDF-Mediathek nachschauen.