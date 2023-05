Markus Lanz: Verstörende Aussage macht fassungslos – „Wie jetzt?“

Am Donnerstagabend (4. Mai) geht es im ZDF-Studio bei Markus Lanz unter anderem um das Thema Digitalisierung und die Folgen von unkontrollierter Handynutzung von Kindern und Jugendlichen. Dafür lädt der Moderator vier versierte Gäste ein, die diese Themen mit ihm in der Runde diskutieren.

Unter anderem sitzt auch eine Pädagogin im ZDF-Studio, die in ihrem Buch „Wir verlieren unsere Kinder“ über die expliziten Inhalte aufklärt, die Kinder und Jugendliche konsumieren. Als Markus Lanz zu Beginn auf sie und ihre Lektüre zu sprechen kommt, kann er nur noch mit dem Kopf schütteln.

Markus Lanz: Pädagogin warnt vor Inhalten in den sozialen Medien

In ihren Ausführungen betont die Autorin namens Silke Müller, dass es nicht unbedingt die Dauer der Handynutzung ist, welche die Kinder maßgeblich beeinflusst. Es sind die Inhalte, sprich die Bilder und Videos, die das Problem seien. Vorallem auf der Plattform Tik Tok soll die Jugend von heute schnell an Inhalte gelangen, die nicht für ihre Augen bestimmt sind.

Von gewaltverherrlichenden Videos, über homophobe Memes bis hin zu rassistischen Sprüchen: Im Internet werden Menschen in jungen Jahren schon mit solchen Inhalten konfrontiert, so die Pädagogin. Als sie dann konkreter wird, haut es Markus Lanz fast aus seinem Stuhl.

Fassungslosigkeit bei Lanz

Damit hätte er wohl nicht gerechnet. Denn bei einer Aussage von Silke Müller, kann Lanz nur noch mit dem Kopf schütteln. Die Pädagogin erzählt: „Solche Gewaltvideos haben wir in der Form noch gar nicht gesehen. Ich bin immer wieder schockiert. Ich spreche von Folter, das heißt, Folter in Form von der Kastration eines Mannes, die nicht in einem OP-Saal stattfindet.“ Prompt unterbricht sie Lanz mit weit aufgerissenen Augen: „Wie jetzt?“

„Tatsächlich sehen Kinder ein Video, in dem ein Mann kastriert wird. Sie sehen das live und ungeschnitten und das sind Bilder, die mir als Erwachsener schwer fallen zu sehen“, sagt Silke Müller. Völlig entgeistert hört Markus Lanz ihr zu und kann kaum glauben, dass das wirklich der Realität entspricht.

