Markus Lanz: Paukenschlag im ZDF-Studio! „Sehnsüchtig drauf gewartet“

Am Donnerstagabend (29. Juni) empfängt Markus Lanz einen Gast, auf den er augenscheinlich schon lange gewartet hat. Der ZDF-Moderator lässt nichts anbrennen und beginnt sofort mit dem Kreuzverhör. Schließlich hat er einige Fragen an die Politikerin, die links von ihm sitzt.

Zu Gast sind heute Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesministerin für Bildung und Forschung, Sonja Álvarez, Redakteurin der Wirtschaftswoche, sowie Informatiker Jürgen Schmidhube, welcher zu den Pionieren der modernen KI gehört. Dabei hat sich der Moderator besonders auf die Politikerin in der Runde gefreut, wie man schnell merkt.

Markus Lanz nimmt FDP-Politikerin ins Visier

Markus Lanz ist hierzulande für seine provokante und herausfordernde Fragetechnik bekannt. Doch bei Bettina Stark-Watzinger legt er nochmal eine Schippe drauf. Er begrüßt die Bundesministerin für Bildung und Forschung mit den Worten: „Wir begrüßen eine Frau, auf deren Besuch wir sehr lange und sehnsüchtig gewartet haben. Im November letzten Jahres waren sie, glaube ich, hier bei uns und seitdem sind ein paar Fragen aufgelaufen, die wir endlich stellen können.“

Die FDP-Politikerin schaut bei diesem Intro eher verdutzt in Richtung Lanz. Sie dürfte schon zu diesem frühen Zeitpunkt ahnen, was ihr heute blüht. Denn der Moderator nimmt sofort in die Mangel.

Wortgefechte zwischen Politikerin und Lanz

Zunächst beantwortet Bettina Stark-Watzinger die Fragen des ZDF-Moderators solide und versiert. Doch Markus Lanz wäre nicht er selbst, wenn er nicht genau wüsste, wie er sie aus der Reserve locken kann. Durch stellenweises Unterbrechen ihrer Redebeiträge und Zitate, die sie in die Ecke treiben, provoziert er durchwachsene Wortgefechte zwischen den beiden.

Grund der Diskussion: Bei dem Thema Heizung antwortet die FPD-Politikerin überwiegend schwammig. „Wann werden wir mit grünem Wasserstoff heizen?“, möchte Lanz wissen. „Ich gehe davon aus, dass wir auch mit Wasserstoff heizen werden“, antwortet Stark-Watzinger. Ein rotes Tuch für den Moderator. Letztendlich bekommt der Moderator jedoch die Antworten, die er sich wünscht und wendet sich den anderen Gästen zu.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.