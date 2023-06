Mit dem Drama um das vermisste Titanic-U-Boot richten sich aktuell alle Augen auf die USA, hier mehr dazu. Auch bei Markus Lanz ist die großangelegte Suchaktion am Mittwochabend (21. Juni) Thema in der Sendung. Darüber hinaus sorgt aber noch ein anderer Fall in den USA für Wirbel.

Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als Präsident Joe Biden. Der sorgte in jüngster Vergangenheit für besorgniserregende Szenen. Als Markus Lanz diese in seiner ZDF-Show nochmal zeigt, kann er sich ein Lachen nicht verkneifen.

Markus Lanz amüsiert sich über Joe Biden

„Solange Joe Biden will und solange er kann, körperlich ist das vielleicht ein Fragezeichen, geistig ist er weitgehend fit“, schätzt ein ZDF-Korrespondent vor Ort die Lage ein. Wobei hier die Betonung auf ‚weitgehend‘ liegt. Lanz jedenfalls amüsiert sich ganz gut über die Formulierung.

Dann kündigt er Videoaufnahmen vom 16. Juni aus West Hartford in Connecticut an. Und auch hier zeigt sich der Moderator eher belustigt, als besorgt. „Wir hören mal ganz kurz rein. Es gab dieser Tage eine sehr skurrile Szene. […] Und plötzlich ging’s irgendwie um die Queen.“

ZDF-Moderator witzelt bei Szenen von US-Präsident

Bei seinem Auftritt sagt Joe Biden seine Abschlussworte ins Publikum und sorgt damit für Verwirrung. „Normalerweise schüttele ich noch jedem die Hand, aber heute werde ich mich für ein Foto vor jeden Abschnitt stellen. Wenn ihr die Kamera sehen könnt, sieht sie euch auch. Das ist für euch der unbedeutendste Teil dieses ganzen Treffens, das verspreche ich. In Ordnung, ‚God save the Queen‘.“

Anschließend verlässt er mehr hopsend als gehend die Bühne. „Sehr dynamischer Abgang. Was wollte er uns damit sagen? Waren da Engländer im Publikum oder Royalisten, oder worum ging es da?“, witzelt Lanz.

Auftritte von Joe Biden sorgen für Verwirrung

Eine Erklärung für den Auftritt gibt es nicht. Nicht mal das Team des Weißen Hauses, also seine engsten Berater, wüssten Bescheid, heißt es vom ZDF-Korrespondenten. „Aber er haut manchmal solche spontanen Sprüche raus. Diesen übrigens, den hat er schon mal rausgehauen und zwar bei einem interessanten Anlass. Das war am 2017 am 20. Januar …“, erzählt er. Dann wird er von Lanz unterbrochen, der einschiebt: „Als die Queen vielleicht noch gelebt hat“.

Damals war Biden noch als Vizepräsident im Amt und zertifizierte die Wahl von seinem Vorgänger Donald Trump. Seine Aussage sei ironisch als eine Art von „Gott schütze uns“, aufgefasst worden. Skurrile Momente hin oder her, es gibt ein ernsthaftes Problem bei der Geschichte. Denn anhand solcher Videos versuchen die Republikaner, Biden, als geistig schwach darzustellen – es ist eine gefährliche Voraussetzung für eine Wiederwahl.