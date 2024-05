Markus Lanz: Islam-Kritiker spricht Warnung aus – Zuschauer fällen ein deutliches Urteil!

Zum letzten Mal in dieser Woche bittet Moderator Markus Lanz in seiner gleichnamigen Talkshow zum Gespräch. Die Gäste an diesem Donnerstagabend (2. Mai) sind SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, Osteuropa-Expertin Sabine Adler, Bürgerrechtler Leonid Wolkow und Politologe Hamed Abdel-Samad. Kurz nach der Ausstrahlung ziehen die Zuschauer allerdings schon eine eindeutige Bilanz.

Markus Lanz thematisiert Gruppierung „Muslim Interaktiv“

Die Runde spricht an diesem Abend unter anderem über die Proteste der Gruppierung „Muslim Interaktiv“. Vor allem Hamed Abdel-Samad hat dazu eine deutliche Meinung: „Diese Jungs, diese Halbstarken, laufen frei auf der Straße herum und verlangen eine Diktatur in Deutschland.“

Weiter warnt er: „Wenn dieser Verein nicht verboten wird, dann darf er Lehrer werden, dann darf er Polizist werden, dann darf er den Marsch durch die Institutionen machen. (…) Sie wollen die Freiheit und die Toleranz nutzen, um ihre intoleranten Strukturen aufzubauen. Toleranz gegenüber Intoleranz ist Selbstaufgabe, ist eigentlich Feigheit.“ Klare Worte, die vor allem bei den Zuschauern Anklang finden.

Markus Lanz-Zuschauer einig: „Endlich benennt es jemand!“

In den sozialen Netzwerken werden die Diskussionsrunden gerne und ausgiebig von den Zuschauern kommentiert. An diesem Abend ist besonders ein Gast Gesprächsthema Nummer eins, wie ein Blick in die Posts auf X (ehemals Twitter) verrät:

„Hamed Abdel Samad trifft es auf den Punkt. Der hält unseren Parteien mal sauber den Spiegel vor. Links-grüner Multikulturalismus ist gescheitert. So sehe ich das auch.“

„Der Abdel ist einfach klasse!“

„Danke für Ihre Courage, Ihr unermüdliches Engagement und Ihre klugen Gedanken! Ich hoffe sehr, dass bei den politisch Verantwortlichen endlich mal der Groschen fällt.“

„Danke, Herr Abdel- Samad für Ihre klaren Worte! Endlich benennt es jemand ungeschönt!“

„Schon sehr lange her, dass in den ÖR solch klare Worte gesprochen worden. Beschreibung des politischen Zustandes in der Republik trifft den Nagel auf den Kopf. Respekt.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.