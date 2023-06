Markus Lanz (ZDF) nimmt SPD-Politikerin ins Verhör – plötzlich verliert der Moderator die Geduld

Wer zu Markus Lanz in die Sendung kommt, muss sich darauf einstellen, die ein oder andere hitzige Debatte mit dem ZDF-Moderator zu führen. Je nach Thema kann es in seinem Studio schon mal ordentlich zur Sache gehen.

In der Show von Dienstag (20. Juni) kamen gleich mehrere wichtige Angelegenheiten auf den Tisch. Als geladene Gäste waren Wirtschaftsjournalistin Antje Höning, FDP-Politiker Frank Schäffler, Manager Gunter Erfurt und SPD-Politikerin Verena Hubertz mit dabei. Wobei Letztere von Markus Lanz gleich mal ins Kreuzfeuer genommen wurde – und sich einen fiesen Seitenhieb anhören musste.

Markus Lanz nimmt SPD-Frau ins Verhör

Gleich zu Beginn der Show muss Hubertz jede Menge Fragen über den Umgang ihrer Partei mit China beantworten. Die Politikerin hatte den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil auf seiner Asienreise begleitet und wird dahingehend von Lanz mit Fragen gelöchert. Ein Thema hat es dem ZDF-Moderator dabei besonders angetan.

Obwohl die Republik China Handelspartner von Deutschland ist, gibt es eine Sache, die nicht unkommentiert bleiben sollte, findet Lanz: Chinas Umgang mit den Uiguren. Zur Erinnerung: Im Mai 2022 tauchten Bilder aus der Region Xinjiang auf, die die brutale Unterdrückung Chinas gegenüber der Minderheit der Uiguren zeigten. Kein Wunder also, dass Lanz genau wissen will, wie mit diesem Thema beim SPD-Besuch umgegangen wurde.

ZDF-Moderator zeigt sich begeistert

„Es ist ein ernstes Thema und eins, wo wir uns auch große Sorgen machen, denn da sind Menschen in Zwangslagern und da werden die Menschenrechte nicht eingehalten und da geht es um Umerziehung. Deswegen war das natürlich auch Teil der Reise und ganz offen in jedem Gespräch thematisiert“, erzählt SPD-Frau Verena Hubertz in der Show.

Doch der Moderator lässt nicht locker und will Konkreteres hören. „Sagen die, fangen Sie mal ihre Außenministerin ein?“, so Lanz. Annalena Baerbock hatte eine transparente Aufklärung zu der Thematik gefordert. „Das haben sie nicht gesagt, sie haben gesagt, Sie sind sehr froh, dass wir den Kanzler Olaf Scholz haben“, hieß es daraufhin von Hubertz. Der Kanzler war zuvor selbst vor Ort gewesen.

Sie ist sich sicher: „Es war ganz richtig hinzufahren und zu sagen, wir sprechen miteinander und wir müssen jetzt auch über das sprechen, was gerade in Russland und der Ukraine los ist und wo dann erstmalig auch gesagt wurde, bei Atomwaffen wäre eine Grenze überschritten.“

Es ist der elegante Versuch, von einem Thema abzulenken, um ein anderes positiv zu beleuchten. Markus Lanz jedenfalls ist eher weniger begeistert von dieser Strategie und lobt mit ironischem Unterton: „Frau Hubertz, sie haben es voll drauf. Sie lenken ab.“ Korrekt, aber konkreter wird es dann auch nicht mehr.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.