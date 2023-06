Titanic-U-Boot: Drama spitzt sich zu – kaum noch Sauerstoff

Die Hoffnung schwindet immer mehr…

Seit Sonntag (18. Juni) wird das Titanic-U-Boot „Titan“ vermisst. Fünf Personen (zwischen 19 und 77 Jahre) wollten damit zum Wrack des 1912 gesunkenen Luxusliners hinabtauchen, das in 3.800 Metern Tiefe am Meeresgrund liegt.

Keine zwei Stunden nach Beginn des Tauchgangs brach der Kontakt zum Mutterschiff „Polar Prince“ ab. Seitdem wird nach dem U-Boot und der Besatzung gesucht. Doch mittlerweile besteht kaum noch Chance auf Rettung.

Dramatische Suche nach Titanic-U-Boot

9.27 Uhr: Selbst wenn das im Atlantik vermisste „Titanic“-Tauchboot bald gefunden würde, kann es Experten zufolge unter Wasser nicht mit frischem Sauerstoff versorgt werden. „In dieser Tiefe gibt es wirklich keine Möglichkeit, Sauerstoff hineinzubekommen“, sagte der Meeresforscher Tom Dettweiler am Donnerstag dem US-Sender CNN. „Es gibt keine Öffnung oder ähnliches, durch die Sauerstoff eindringen könnte.“

Die einzige Lösung wäre, die „Titan“ so schnell wie möglich nach oben zu bringen, die Luke zu öffnen und zu den Menschen zu gelangen, betonte Dettweiler, der 1985 an der Suche und dem Fund des „Titanic“-Wracks beteiligt war. Das Tauchboot aus großer Tiefe an die Oberfläche zu bringen, würde aber vermutlich mehrere Stunden dauern, betonte der Forscher. „Es ist einfach so, dass wir es mit einer großen Entfernung und schwierigen Bedingungen zu tun haben“, so Dettweiler.

8.52 Uhr: Gegenüber „Bild“ schildert Arthur Loibl (60), der im August 2021 selbst zum Wrack der Titanic tauchte, die dramatischen Umstände an Bord des U-Bootes: „Das muss die Hölle sein da unten. Da sind nur 2,50 Meter Platz, außen hat es vier Grad, es gibt keinen Stuhl, keine Toilette“.

6.28 Uhr: Die Lage spitzt sich zu. Die US-Küstenwache hat berechnet, dass der Sauerstoff an Bord des U-Boots wohl am heutigen Donnerstag (22. Juni) gegen 13.08 Uhr deutscher Zeit ausgehen soll, wie „Focus Online“ berichtet. Daher laufe seit 1 Uhr Nachts ein „10-Stunden-Countdown“.

Titanic-U-Boot „Titan"

5.32 Uhr: Am Dienstagabend (20. Juni) und am Mittwochmorgen (21. Juni) wurden Geräusche registriert, die als Klopfgeräusche interpretiert werden könnten. Es bestand Hoffnung, anhand der Töne das U-Boot orten zu können. Doch sie ließen sich laut Such-Koordinator Jamie Frederick zunächst keinen Menschen zuordnen. „Wir wissen nicht, was das ist.“ Laut David Marquet, einem pensionierten Kapitän der US-Marine, sind die Aufzeichnungen aber zumindest ein Grund zur Hoffnung. Regelmäßiges Klopfen sei genau die Art von Lauten, die die Insassen machen würden, um zu signalisieren, dass sie noch leben, sagte er der BBC.

5.17 Uhr: Nach Angaben des Betreibers hat die 6,70 Meter lange „Titan“ ausreichend Sauerstoff, um fünf Menschen für 96 Stunden zu versorgen. Aber auch danach würden Menschen zunächst wahrscheinlich erst einmal bewusstlos und seien nicht gleich tot, sagte Kenneth Ledez, Professor für Überdruckmedizin, der BBC. Es gebe auch danach noch Hoffnung, sie lebend zu finden. Menschliche Körper würden ganz unterschiedlich auf mangelnden Sauerstoff reagieren.

4.41 Uhr: An Bord der „Titan“ befindet sich der Forscher Paul-Henri Nargeolet (77). Der als „Monsieur Titanic“ bekannte Franzose gilt als einer der führenden Experten für das Wrack des Luxusliners. Weitere Insassen sind der britische Abenteurer Hamish Harding (58), der mehrere Guinness-Weltrekorde hält, sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood (48) und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Der fünfte Vermisste ist der Chef der Betreiberfirma Oceangate, Stockton Rush (61), der das Boot steuerte. (mit dpa)