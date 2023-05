Markus Lanz: Fleisch-Debatte mit Söder eskaliert! CSU-Politiker verhöhnt Veganer

Wenn’s um Würste geht, ist er der Mann fürs Grobe. Am Dienstagabend (2. Mai) ist CSU-Politiker Markus Söder einer der Gäste von Namensvetter Markus Lanz. Einmal im ZDF-Studio Platz genommen, geht’s auch gleich ans Eingemachte. „Sie reden wahnsinnig viel über Fleisch und Wurst in Ihren Wahlkämpfen“, fällt Lanz auf.

Eine Aussage, die Söder nicht so hinnehmen will, die vor nicht allzu langer Zeit aber auch nur bedingt zutreffend war. Immerhin gibt es nachweislich Bilder des Politikers, auf denen er einen griechischen Salat verzehrt. Markus Lanz zumindest sieht Redebedarf in der Fleisch-Liebe von Söder – vor allem aber in seiner Haltung gegenüber Veganern.

Markus Lanz konfrontiert Markus Söder

„Ich rede nicht nur über Fleisch und Wurst, aber ich stehe dazu, dass die Bandbreite der Ernährung groß ist“, erklärt sich Söder. Dann legt er nochmal nach und sagt: „Ich selber habe auch mal versucht, Veganer zu sein.“ Ein nobles Unterfangen, das offensichtlich zum Scheitern verurteilt war.

„Wie lange?“, will Markus Lanz wissen. Söder antwortet verschmitzt grinsend: „Paar Stunden.“ Zu viel des Guten, findet der ZDF-Moderator, der jetzt deutlich wird. „Aber warum machen Sie sich lustig über Veganer?“ Söders magere Antwort: „Ich kann’s halt nicht für mich und ich will’s auch nicht.“

Markus Söder wettert gegen Cannabis-Legalisierung

Es klingt schon fast wie eine Protestaktion gegen seinen Kollegen Cem Özdemir, mit dem Söder so gar nicht grün ist. „In den Münchner Kitas haben die Grünen durchgesetzt, das keine Wurst, kein Fleisch, kein Fisch mehr angeboten wird“, so der CSU-Politiker entrüstet. „Diese Umerziehungswünsche, die es von einigen gibt, die lehnen wir halt ab.“

Dass die Grünen jetzt auch noch Süßigkeiten-Werbung verbieten, gleichzeitig aber Cannabis legalisieren wollen, dafür hat Söder keinerlei Verständnis. Immerhin handelt es sich dabei um die Legalisierung von Drogen. Dass es sich bei Alkohol aber auch um eine Droge handelt, scheint den Politiker nur wenig zu interessieren.

In diesem Zuge räumt er gleich mal ein: „Ich trinke selber kaum Alkohol. Wenn ich mit einem Bier anstoße, dann nippe ich daran.“ Lanz erlaubt sich daraufhin die Nachfrage, „Das mit dem Alkohol würden Sie trotzdem nicht angehen?“. Söders Antwort ist eindeutig: „Nein, es gibt dafür ja auch keine Debatte.“

Die ganze Folge gibt’s zum Nachschauen in der ZDF-Mediathek.