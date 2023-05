„Fernsehgarten“ (ZDF): Kurz vor Start der neuen Saison – Fans werden deutlich

Nur noch wenige Tage, bis es endlich wieder mit dem „Fernsehgarten“ losgeht! Ab diesem Sonntag (7. Mai 2023) startet das beliebte ZDF-Format in die neue Saison. Die Fans der Unterhaltungssendung können es kaum abwarten. Egal, ob sie Tickets für die erste Sendung haben oder von zu Hause aus einschalten: Sie sind einfach nur glücklich darüber, dass es wieder so weit ist.

Für die nächsten Monate ist der Sonntagmittag bei den ZDF-Zuschauern für den „Fernsehgarten“ reserviert. In insgesamt zwei Stunden gibt es neben Musik auch zahlreiche Zuschauer-Aktionen und Spiele. Moderiert wird das Ganze von keiner Geringeren als Andrea „Kiwi“ Kiewel. Kurz vor Beginn der neuen Saison finden die Fans der Show nun deutliche Worte.

„Fernsehgarten“: Das sind die Gäste der ersten Show

Es sind schon zahlreiche Promis bei Andrea Kiewel zu Gast gewesen. Dabei sind es nicht nur die Stars und Sternchen des deutschsprachigen Raumes. Auch internationale Acts haben über die Jahre ihren Weg nach Mainz gefunden und sind im „Fernsehgarten“ aufgetreten.

Zum Auftakt hat das ZDF tief in die Tasche gegriffen und die Crème de la Crème der Schlagerwelt eingeladen. Unter anderem sind diese Gäste am Start: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band.

ZDF-Zuschauer können es kaum erwarten

Die Winterpause des „Fernsehgarten“ kommt so manchem Fan wohl ewig vor. Umso größer ist die Freude jetzt, wo es endlich wieder losgeht. Auf Instagram wurden die Zuschauer jetzt gefragt, was sie an der Unterhaltungssendung denn am besten finden würden. Die Antworten sind eindeutig:

„Die Mischung. Nicht nur musikalisch sondern auch mal ein Koch Tipp , was für den Garten etc. Es macht einfach jedesmal Spaß und ist abwechslungsreich.“

„Das tolle Gelände und abwechslungsreiche Programm mit tollen Künstlern. Und nicht zu vergessen die gute Stimmung. Eine richtige Familiensendung.“

„Mir gefällt die hervorragende und unterhaltende Moderation von Andrea Kiewel am Besten! Eigentlich ist aber alles toll am Fernsehgarten!“

