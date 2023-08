Markus Lanz: ZDF lässt die Bombe platzen – jetzt darf’s jeder wissen

Seit 2008 ist Moderator Markus Lanz mit seiner gleichnamigen Talkshow ein fester Bestandteil des ZDF-Programms. Seither sorgte er mit so mancher Diskussion in seiner Sendung für Aufsehen in der deutschen Medienlandschaft. Doch es ist weitaus nicht das einzige Format des 54-Jährigen.

Denn Markus Lanz hat nebenbei auch noch einen Podcast. Gemeinsam mit dem Philosophen und Schriftsteller Richard David Precht bespricht der ZDF-Moderator sämtliche gesellschaftliche und politisch relevante Themen. Anlässlich der 100. Folge gibt es nun eine Überraschung für alle Fans.

Markus Lanz und Precht im Video-Podcast

Die erste Ausgabe von „Lanz & Precht“ wurde am 3. September 2021 veröffentlicht. Seitdem erscheint jeden Freitag eine neue einstündige Folge, in der die beiden Männer die „Themen vertiefen, reflektieren, neu bewerten“, wie es in einer offiziellen Pressemitteilung des ZDF heißt.

Markus Lanz und Richard David Precht diskutieren am Freitag (4. August) zum 100. Mal miteinander. Dieses kleine, aber feine Jubiläum gilt es natürlich zu feiern. Dafür erscheint ein Video-Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht. Zu sehen gibt es den bei ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf dem ZDFheute-Youtube-Kanal.

Das sind die Themen

Und auch die Agenda der 100. Folge ist heute bereits bekannt. Markus Lanz und Richard David Precht diskutieren darin über das Fehlen neuer gesamtgesellschaftlicher Utopien und über die Angst der Menschen vor der Zukunft.

Darüber hinaus soll es darum gehen, welcher Wert dieser Podcast für die beiden Gesprächspartner hat. Die Audio-Version der 100. Folge wird anschließend überall geteilt, wo es Podcasts gibt.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Und es dauert auch nicht mehr lange, bis Markus Lanz mit seiner Talkshow aus der Sommerpause zurückkehrt. Ab Dienstag, dem 22. August 2023, ist der beliebte ZDF-Moderator ab 22.45 Uhr wieder auf Sendung. Währenddessen sind alle alten Folgen in der Mediathek abrufbar.