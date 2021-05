Mark Forster mit Hiobsbotschaft – daran haben die Fans zu knabbern

Mark Forster wendete sich nun mit einer Hiobsbotschaft an seine Fangemeinde.

Während im Home Office weitergearbeitet werden kann, geht es der Kultur- und Musikbranche derzeit mächtig an den Hals. Somit bleiben auch Sänger wie Mark Forster von der derzeitigen Situation nicht verschont. Nach langer Überlegung musste sich nun auch Mark Forster dem Corona-Virus beugen und trat mit einer Hiobsbotschaft an seine Fans.

Mark Forster richtete sich nun mit einer Hiobsbotschaft an seine Fangemeinde. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Mark Forster verkündete Hiobsbotschaft

Und auch Dinge, auf die man sich schon lange gefreut hat, lösen sich nun wegen der Corona-Pandemie in Luft auf. So wie das, was Mark Forster seinen Fans nun berichten musste.

Das ist Mark Forster:

Mark Cwiertnia wurde am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern als geboren

Seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

Im Jahr 2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ und sein Debütalbum „Karton“

Ein Jahr später sang er den Refrain in Sidos „Einer dieser Steine“

Im gleichen Jahr schaffte er den Durchbruch mit „Au revoir“

Seit 2017 ist er Coach bei „The Voice of Germany“

Bei „The Voice Kids“ saß er mit Lena Meyer-Landrut in der Jury

Auf Instagram sorgte der „The Voice Kids“-Kollege von Lena Meyer-Landrut für Klarheit. Neben ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er traurig zu Boden blickte, schrieb Mark Forster: „Ach Leute, wir haben lange die Daumen gedrückt und gehofft, dass es irgendwie möglich ist, aber wir müssen die für Mai geplante Club Tour leider erneut verschieben - hoffentlich nur auf Herbst diesen Jahres.“

Mark Forster muss seine traurige Nachricht verkünden. Jetzt ist es offiziell! (Archivbild) Foto: IMAGO / Raimund Müller

Doch es gab auch gute Nachrichten: Die Tour wird nur verschoben, nicht abgesagt. Und: „Dann dafür mit neuen Songs und grenzenloser Lust auf Euch und unser Wiedersehen“, so Mark Forster weiter bei Instagram.

Mark Forster: Mai-Tour endgültig verschoben

Die Open Air-Konzerte seien weiterhin geplant, doch der Kaiserslautener blicke der Realität ins Auge und gehe nicht davon aus, dass sie wirklich stattfinden könnten.

Das sind die neuen Tour-Daten von Mark Forster:

29. Oktober: Wilhelmshaven - Stadthalle

30. Oktober: Magdeburg - AMO

1. November: Bielefeld - Lokschuppen

3. November: Würzburg - Posthalle

4. November: Mainz - Halle 45

10. November: Mühldorf am Inn - Stadtsaal

11. November: St. Vith (Belgien) - Triangel

12. November: Diekirch (Luxemburg) - Altes Sägewerk

Mehr News zu Mark Forster:

Mark Forster: Fans freuen sich auf neue Termine

Die Fans waren enttäuscht, doch die Vorfreude auf die neuen Termine ist riesig. „Auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis wir uns wiedersehen, die Liebe bleibt“, schrieb ein Fan. Und ein anderer: „Schade, aber wir können das verstehen und stehen immer hinter dir.“

Mark Forster: Seine Fans stehen auch in schlechten Zeiten hinter ihm. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Alle bereits gekauften Tickets für die verschobenen Konzerte behalten ihre Gültigkeit. Bleibt zu hoffen, dass die Fans Mark Forster im Herbst dann endlich wieder live auf der Bühne sehen können.

Das The Voice Kids-Finale sorgte für Aufsehen. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

