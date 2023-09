Mario Barth: Nach Auftritt im ZDF-Fernsehgarten – Comedian klagt über „großes Problem“

Am Sonntag (3. September) gab es beim „Fernsehgarten“ im ZDF einige Überraschungen. Anstelle von Schlager-Stars mischten Metal-Musiker die Bühne vom Mainzer Lerchenberg auf. Ebenfalls als Überraschungsgast tauchte plötzlich Comedian Mario Barth auf.

Der 50-Jährige gab wie gewohnt seine Witze zum Besten und ersetzte zum Erstaunen aller ZDF-Zuschauer TV-Köche wie Armin Roßmeier. Stattdessen schwang Mario Barth plötzlich den Kochlöffel. Als Profi lieferte der Berliner natürlich ab, doch nur einen Tag später meldet sich Barth nun mit einer Hiobsbotschaft bei seinen Fans.

Mario Barth hat es schlimm erwischt

Aus Köln meldet sich der Komiker am Montag mit einer ernsten Angelegenheit, wie in seinem Instagram-Videobeitrag klar wird: „Ihr seht es selber, ich habe es gestern schon vermutet, aber gerade war ein Arzt und ein guter Freund hier. Beide haben bestätigt: Ich habe Männerschnupfen!“ Dick eingemummelt, mit Kappi auf dem Kopf, Fließjacke und einem Schal um den Hals spricht Mario Barth verschnupft in die Kamera.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beim seinem Fernsehgarten-Auftritt bei Andrea Kiewel war davon nichts zu sehen, doch scheinbar biss der Entertainer schon da auf die Zähne. Nun hat es ihn offenbar komplett aus den Socken gehauen. Und als ob ein Männerschnupfen nicht schon bekannterweise schlimm genug sei, hat es den 50-Jährigen scheinbar doppelt hart erwischt: „Großes Problem: Meine Freundin ist nicht da, die ich volljammern kann, damit sie meine Mutti anruft“, sagt Barth leicht theatralisch.

Noch mehr News:

SIE spenden ihm Trost

Wie soll er sich da nur erholen, wenn niemand da ist, um ihn zu pflegen? Aber auf seine Fans kann sich Mario Barth verlassen, denn die äußern zahlreich ihr Mitgefühl. Hier ein paar Reaktionen: