Essen Original: Nach Auftritt fällt Besucher-Urteil eindeutig aus – „Wenn ich das so sehe“

Das Stadtfest „Essen Original“ geht schon wieder auf die Zielgerade. Den Auftakt hatte am Freitag „Major Tom“ Peter Schilling hingelegt. Nach der Show des 80er-Jahre-Stars waren jedoch nicht alle Fans „völlig losgelöst (>>> hier die Einzelheiten). Nach einem Bühnen-Act am Samstag hingegen kamen so ziemlich alle Besucher zum selben Urteil.

Bei „Essen Original“ war am Samstag (10. Mai) die Band „KUULT“ live auf der Bühne zu erleben. Sie lieferte ein Konzert, das den Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird.

„Essen Original“: Nach Heimspiel-Konzert sind sich die Fans einig

Der Auftritt der Essener Indie-Deutschpop-Band „KUULT“war ein echtes Highlight des Festivals und sorgte für ausgelassene Stimmung und zahlreiche begeisterte Reaktionen. „Das war gestern Abend wirklich Rock‘n Roll Livestyle – Essen ist immer krass, mega Publikum“, kommentierte ein Fan auf der Instagram-Seite von „Essen Original“. Auch andere Besucher zeigten sich beeindruckt von dem Power-Konzert: „Es war ein wirklich ein toller Abend, ihr habt gerockt“.

„Essen Original“ bot „KUULT“ die perfekte Bühne, um sich dem heimischen Publikum zu präsentieren. Die Begeisterung war so groß, dass diejenigen, die nicht vor Ort waren, sich im Nachhinein ärgerten: „Da wäre ich ja gerne dabei gewesen, wenn ich das so sehe“, schreibt eine Nutzerin auf Instagram. Die Band selbst teilte ihre Freude über den Abend mit den Worten: „Es war uns wie immer eine Ehre. Essen beste Stadt.“ Für viele war es ein unvergessliches Live-Erlebnis: „Ein richtig geiler Abend!“

„KUULT“: Erst Konzert im Ruhrgebiet, dann „Fallschirmvertrauen Tour 2025“

Nach dem gelungenen Auftritt bei „Essen Original“ geht es für „KUULT“ mit mehreren besonderen Terminen weiter. Am 4. Juli veranstalten Philipp Evers, Chris Werner und Christian de Crau sie ihr eigenes Festival, das „KUULT Open Air“ am Donnerberg in Essen – ein Heimspiel, das sich kein Fan entgehen lassen sollte. Weitere Events im Ruhrgebiet folgen: am 2. August in Gelsenkirchen im Circus Probst und am 29. November in Oberhausen mit „KUULT meets Classic“ im ResonanzWerk.

Für viele Fans ist „Essen Original“ aber erst der Anfang eines aufregenden KUULT-Jahres. Die große „Fallschirmvertrauen Tour 2025“ beginnt im September und führt die Band durch ganz Deutschland. „Die Vorfreude auf mein erstes KUULT-Konzert steigt mit jedem Rückblick “, schreibt ein Fan auf Insta. Andere können den Tourstart kaum erwarten: „Warum dauert es bis Berlin noch so lange?“ oder „Bis bald, ich vermisse euch“ und „Bin in Leipzig dabei“ sind nur einige Kommentare.

Das Highlight bei „Essen Original“ am Sonntag wird der Auftritt des britischen Popstars Tom Gregory sein. Ob der auch solch eine Flut von positiven Besucher-Kommentaren erhält? Wir werden sehen…