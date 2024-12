Maite Kelly schießt gegen Gottschalk zurück: „Nur Mitleid“

Es war einer der Schlagzeilen der letzten Tage. Thomas Gottschalk sorgte mit einem fiesen Spruch gegen Schlagerstar Maite Kelly für Empörung. Doch wie kam das letztendlich bei ihr an? Die 44-Jährige meldet sich nun mit deutlichen Worten zurück. Und auch Gottschalk hat noch etwas hinzuzufügen.

Maite Kelly wird deutlich

„Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht“. Mit diesem Spruch zu seinem anstehenden Auftritt in der ARD-Unterhaltungsshow „Adventsfest der 100.000 Lichter“ sorgte Thomas Gottschalk für Entsetzen. Die fiese Kritik an der Figur der 44-Jährigen erreichte sie selbst natürlich auch.

Doch wie geht sie damit um? In einem Interview mit der „Bild“ spricht Maite Kelly nun Klartext. „Ich war schon als Kind klug genug zu wissen, dass Menschen, die auf solche Plattitüden zurückgreifen, nur mein Mitleid verdienen. Deshalb bekamen sie auch damals nie meinen Respekt“, sagt die Schwester von Joey Kelly.

Thomas Gottschalk rudert nach Diss gegen Maite Kelly zurück

Solche Beleidigungen gehen nach eigenen Angaben spurlos an Maite Kelly vorbei. Trotzdem kann sie das Ganze so nicht stehen lassen – aus einem emotionalen Grund. „Gott sei Dank hat mein Vater mich mit genug Selbstliebe ausgestattet, dass Witze auf Kosten meiner Figur mich in meinem Leben am allerwenigsten gejuckt haben. Aber nicht jedes Mädchen hat das Glück, so einen Papa zu haben. Deswegen sind solche entwürdigenden Sätze, Taten oder Gesten inakzeptabel“, so die Schlagersängerin.

Thomas Gottschalk rudert gegenüber „Bild“ nach seinem vermeintlichen Witz wieder zurück. „Es handelte sich zweifelsohne um einen Gag, der auf Kosten von Maite ging. (…) Sie ist alt genug, schon mal das Sprichwort gehört zu haben: ,Was sich liebt, das neckt sich‘“, so der Moderator. Eine Entschuldigung gab es im öffentlichen Rahmen jedoch nicht.