Nadja Abd el Farrag ist tot – sie wurde nur 60 Jahre alt

Mit nur 60 Jahren ist Nadja Abd el Farrag, bekannt als Naddel, bereits am Freitag (9. Mai) in einer Klinik in Hamburg verstorben. Laut „Bild“-Informationen war die Todesursache Organversagen.

Die Sängerin und Moderatorin, die vor allem durch ihre Beziehung zu Pop-Titan Dieter Bohlen (71) bekannt wurde, hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem litt sie an einer Leberzirrhose.

Tod von Nadja Abd el Farrag: Viele Stars bekunden ihr Beleid

In der Promiwelt schlug ihre Todesnachricht hohe Wellen und sorgte für große Bestürzung.

Dieter Bohlen veröffentlichte auf seinem Instagramaccount ein Video, das ihn und seine Ex-Liebe bei einem gemeinsamen Gesangsauftritt aus früheren Zeiten zeigt. „Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja“, kommentierte er ergriffen.

Zudem äußerte sich ihr langjähriger und enger Freund, TV-Moderator und Immobilien-Investor Andreas Ellermann (60), in seiner Instagram-Story.

„Mich ereilte die Nachricht, dass Nadja verstorben ist. Ich bin tief traurig. Es ging ja schon seit einem Jahr nicht mehr, dass sie Auftritte machen konnte.“ Er sei erschüttert, wie schnell alles gegangen sei. Ellermann sprach der Familie sein Beleid aus und kündigte an, ihnen beizustehen. Mehr wolle der 60-Jährige vorerst nicht sagen.

Andreas Ellermann gewährt tiefere Einblicke

Doch nach drei Stunden änderte es sich schlagartig. In einer weiteren Story erzählte Ellermann während eines Besuchs im Wald: „Ich denke gerade über die Zeit mit Nadja nach – wie ich sie kennengelernt habe, wie verhungert ich sie gefunden habe und wie fertig sie war. Wir haben sie schön wieder aufgepeppelt. Es ist ein Jammer!“

Am Ende sprach der Hamburger noch einen deutlichen Appell aus: „An die Leute, die versuchen, von der Mutter und Schwester noch ein Statement zu kriegen: Lasst sie bitte in Ruhe!“ Ellermann betonte, dass sich nun auch nicht plötzlich diejenigen kümmern müssten, die sich zuvor nicht um „Naddel“ bemüht hätten.

Désirée Nick deutlich: „Geholfen hat ihr keiner“

Auch Schauspielerin und Reality-Star Désirée Nick (68) meldete sich nach dem Tod von Naddel gegenüber der „Abendzeitung München“ zu Wort: Sie habe „Naddel“ nur etwa zwei Mal im Jahr gesehen, dennoch trafen sich die beiden zuletzt für eine Podcast-Folge. In diesem Zusammenhang erinnerte sich Nick: „Bei unserem letzten Treffen anlässlich meiner Podcast-Folge erzählte Naddel mehrfach von ihrer Mutter. Sie war wohl recht besorgt um ihre Tochter gewesen. Es ist eine ganz große Tragödie, wenn man den Verfall seines Kindes mitbekommt. Entsetzlich!“

Die schwierigen Lebensjahre von Nadja Abd el Farrag, die von Alkoholproblemen, finanziellen Schwierigkeiten und gesundheitlichen Problemen gekennzeichnet waren, seien etwas gewesen, „das man einfach hingenommen hat. So wie bei vielen anderen auch.“ Zudem fügte die 68-Jährige hinzu, dass ihr ihre Probleme leid tun würden. Ein solcher Absturz lasse sich nur sehr schwer aufhalten.

Zum Schluss fand Nick deutliche Worte. Dabei ging es um die fehlende Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen aus dem Showbusiness. So sagte sie: „Ich bin gespannt, wer jetzt aus den Löchern gekrochen kommt und sich über sie äußert. Geholfen hat ihr keiner.“

