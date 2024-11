Maite Kelly: Spekulationen um neuen Partner – „War nie lange auf dem Single-Markt”

Ihr langes Single-Dasein lässt die Gerüchteküche immer mehr kochen und bringt neue Spekulationen ans Licht. Seit 2018 ist die ehemalige DSDS-Jurorin Maite Kelly von ihrem Ex-Mann Florent Raimond geschieden. Vergeblich warten die Fans des Schlagers-Stars seitdem auf ein Liebesupdate.

Gibt es einen Mann in ihrem Leben oder genießt sie seit Jahren ihr Singleleben? In einem Interview mit der „Bild“ äußert sich Maite Kelly nun zu ihrem Privatleben. Dabei geht sie auch auf eine mögliche Partnerschaft ein.

Maite Kelly hält Liebesleben geheim

Sie überrascht ihre Fans mit einer Aussage, die Raum für Spekulationen lässt: „Ich sage nicht, ob ich in einer Partnerschaft bin oder nicht. Aber ich war nie eine Frau, die lange auf dem Single-Markt war.”

Obwohl sie sich zu ihrem Liebesleben bedeckt hält, spricht sie ganz offen über die Erwartungen an einen potentiellen Partner. So sagt sie: „Das Aussehen war mir nicht wichtig, auch wenn ich in meiner Ehe mit einem sehr schönen Mann verheiratet war. Ich habe immer die inneren Werte eines Menschen zuerst geliebt. Attraktiv ist für mich ein Mann, der in sich ruht. Da kann ich mich anlehnen.”

Maite Kelly: „Anonymität des Partners war mir heilig“

Ein Grund für ihre Schweigsamkeit ist auch die Wahrung ihrer Privatsphäre und des Eigenlebens eines möglichen Partners. „Ich hatte nicht viele, aber gute Partnerschaften. Und die Anonymität des Partners war mir heilig – wenn er es so wollte”, erzählt der Schlager-Star.

Es bleibt für Fans spannend abzuwarten, ob Maite Kelly vielleicht doch einmal mehr Details aus ihrem Liebesleben offenbart.