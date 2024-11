Maite Kelly: Sie kämpft bis heute damit – „Oft gescheitert“

In der deutschen Musikszene ist Maite Kelly längst eine feste Größe. Als Mitglied der legendären „Kelly Family“ startete sie schon als Kind durch, doch der Weg zu ihrer heutigen Solo-Karriere war nicht immer von Ruhm und Glanz begleitet. Vom Kinderstar zur selbstbewussten Sängerin hat Maite Kelly einiges durchgemacht.

Dabei hat sie nicht nur ihre Musik, sondern auch sich selbst immer wieder neu entdeckt.

Maite Kelly plagten Selbstzweifel

Schon als junges Mädchen war Maite Kelly Teil einer der berühmtesten Musik-Clans Deutschlands. Mit den Kellys feierte sie große Erfolge, doch der Weg dahin war alles andere als geradlinig. In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung spricht die Schlagerikone über die Hürden, die sie auf ihrem Karriereweg überwinden musste. „Ich bin oft daran gescheitert, meinen eigenen Wert zu erkennen und habe zu oft zugelassen, dass man mich klein hält“, gibt sie ehrlich zu.

Ihre Songs und ihre Stimme seien lange nicht das gewesen, was sie heute auszeichnet: „Ich habe nie gedacht, dass meine Lieder etwas Besonderes sind. Vielleicht habe ich auch zu lange gebraucht, um selbst daran zu glauben.“

Maite Kelly: Plötzlich kam der Durchbruch

Mit 16 Jahren erlebte Maite ihren ganz großen Durchbruch mit der „Kelly Family“. Damit verbundenen: der Eintritt in die Welt der Promis. Doch der Erfolg brachte auch seine Schattenseiten mit sich. „Ich habe da auch in meiner Familie Höhenflüge gesehen. Ruhm und Geld sind gefährliche Drogen und manche können damit nicht umgehen“, so Kelly.

Sie selbst hat den Halt nie verloren: „Ich war schon immer als Mensch vom Kernwesen geerdet. Im Jahr 2007 startete Maite Kelly ihre Solo-Karriere. Mit dem Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ (zusammen mit Schlagerstar Roland Kaiser) sammelt sie bis heute massenweise Streams.

Im Januar 2024 wird Maite Kelly mit ihrer Arena-Tour „Nur Liebe – Die Happy Show geht weiter“ auf den Bühnen des Landes stehen. Ihre Fans dürfen sich auf 16 großartige Konzerte freuen – ein weiterer Beweis dafür: Sie hat ihren Platz in der Musikwelt gefunden!