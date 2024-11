Maite Kelly von TV-Legende beleidigt – DAS geht unter die Gürtellinie

Maite Kelly muss sich aktuell einiges gefallen lassen. So ging sie jetzt ein berühmter Showmaster übel an. Und das völlig aus dem Nichts! Es handelt sich dabei um keinen geringeren als Thomas Gottschalk. Erneut sorgt der einstige ZDF-„Wetten, dass..?“-Moderator für negative Schlagzeilen. In seinem Podcast “Die Supernasen” echauffierte er sich über Maite Kellys Figur.

Maite Kelly von Thomas Gottschalk vorgeführt

,,Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht”, lautet sein Zitat, als er über seinen bevorstehenden Auftritt am 30. November bei der ARD-Unterhaltungsshow „Adventsfest der 100.000 Lichter“ spricht. Kurios dabei ist, dass der Schlager-Star nach aktuellem Stand gar nicht zu den Gästen von Florian Silbereisens Musikshow zählt.

Maite Kelly ist für viele Frauen ein Vorbild. Sie setzte in der Vergangenheit schon starke Zeichen gegen Bodyshaming. Darüber hinaus gab sie kurvigen Frauen durch ihre eigene Selbstakzeptanz eine Plattform. Mit der Aussage ,,Ich liebe meinen Körper mehr als je zuvor” machte sie vielen Frauen Mut und gab ihnen Stärke. Dennoch ist es für den Schlager-Star nicht die erste Bodyshaming-Attacke, die sie sich gefallen lassen muss.

Die Schönheitsideale und der Schlankheitswahn in der TV-Branche haben ihr sehr zugesetzt. So sagte sie einst in einem Interview mit der „Bild“: ,,Ich habe entweder gar nichts oder zu viel gegessen. Es gab Phasen, in denen ich mir eingebildet habe, dünn sein zu müssen. Ich machte eine Diät nach der anderen. Gebracht hat es nichts außer Psychoterror.”