Thomas Gottschalk: Traurige Gewissheit – „Das war kein Witz“

Eigentlich war alles wie immer am Samstagabend (10. Mai 2025). Thomas Gottschalk war bester Laune, zeigte in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ wieder einmal sein ganzes Können. Doch zum Schluss hin wurde es dramatisch.

„Es gibt immer einen Moment, wo man sagen kann: Das war es für mich am Samstagabend. Und dieser Moment ist heute gekommen. Ich sage, ich werde am nächsten Sonntag 75, und das ist für einen Moderator der Punkt, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus“, so Thomas Gottschalk.

Thomas Gottschalk nimmt Abschied vom Samstagabend

Und weiter: „Ich habe immer gesagt, wenn der Papst jünger ist als ich, dann ist für mich die Sache gelaufen. Der Papst ist jetzt jünger als ich. Insofern verabschiede ich mich vom Samstagabend im Entertainment. Das wird mein Letzter.“

++ Thomas Gottschalk: Ein Abschied für immer? ++

Er habe 35 Jahre lang den Samstagabend betreut und im Griff gehabt, verabschiedet sich Gottschalk bei RTL von seinen Zuschauerinnen und Zuschauern, die spontan mit Standing Ovations ihren Thommy feierten.

Bei Instagram legte Gottschalk dann noch einmal nach. „Das war kein Witz mit meinem Abschied vom Samstagabend-Entertainment. Ich werde am Sonntag 75, bin damit älter als der Papst und blicke auf viele Samstagabende zurück, die ich mit Euch gefeiert habe und für die ich mich jetzt feiern lasse“, so die „Wetten, dass…?“-Legende.

Und weiter: „Das war’s mit Entertainment. I’m retired. Am 6.12. gebe ich noch meine Abschiedsvorstellung um 20.15 Uhr bei RTL …“

Für die Fans ist Gottschalks Abschieds-Ankündigung ein herber Schlag. „Ich werde dich vermissen! DANKE für die vielen unterhaltsamen Momente. Du bist und bleibst eine Legende im TV“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Thomas, du bleibst für immer in unseren Herzen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Und wir sehen uns am 06.12. live bei RTL.“

Aber auch Kollegen verabschieden sich von dem TV-Urgestein. Jürgen Milski beispielsweise schreibt einfach nur: „Legende!!!“ Frauke Ludowig schickt ein Herz-Emoji und Jenny Elvers schreibt: „DANKE für die großartige Unterhaltung!!!“