„Let’s Dance“-Star Sophia Thiel: DIESER Konflikt führte fast zu einem Faustkampf

Aktuell ist Fitnessbloggerin Sophia Thiel bei dem RTL-Format „Let’s Dance“ zu sehen. Nachdem sich die Influencerin zeitweise aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, versucht sie nun die Zuschauer vor dem Fernseher zu begeistern. Doch dabei ist die 29-Jährige vor so manche Herausforderung gestellt.

Sophia Thiel: Kommt sie jetzt an ihre Grenzen?

Sophia Thiel konnte sich im Erfolgsformat „Let’s Dance“ bereits in die fünfte Live-Show tanzen. Dabei machte ihr die Teilnahme an der Show jedoch Woche für Woche zu schaffen. Die harten Trainings sowie die Anfeindungen von Zuschauern bringen den Fitness-Star ganz schön an ihre Grenzen.

Gerät sie jetzt auch mit ihrem „Let’s Dance“-Partner Alexandru Ionel in einen Konflikt? Auf Instagram teilt Sophia jetzt ganz schön viele Schläge gegen den Profitänzer aus.

„Let’s Dance“-Star: Streit mit Profitänzer?

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich Sophia Thiel oftmals unterhaltsam. Mit kurzen Sketches oder lustigen Tanzeinlagen bringt sie ihre Fans zum Schmunzeln. Zumindest ihre anstrengenden Tanzeinheiten versucht die Influencerin jetzt mit Humor zu nehmen. Denn was nach einem Faustduell mit Profitänzer Alexandru Ionel aussieht, ist ein harmloser Social-Media-Trend, dem die „Let’s Dance“-Teilnehmerin Folge leistet.

Dabei geht es um Paare, die sich gegenüber stehen und einander verschiedene Aussagen in einem virtuellen Boxkampf an den Kopf werfen. „Lass mal Pause machen“, schlägt Sophia Thiel ihrem Tanzpartner vor. Der wiederum entgegnet ihr: „Nein, wir müssen trainieren“. So geht das Spiel der beiden eine ganze Weile hin und her.

Sophia Thiels öffentliches Comeback in der Fitness-Welt zeigte bereits die Willensstärke der Content-Creatorin. Trotz der Anfeindungen und des harten Tanztrainings findet sie immer noch Zeit, lustige Videos auf ihrem Instagram-Account zu teilen. Dies zeigt einmal mehr, dass Sophia ihren Sinn für Humor nicht verloren hat.