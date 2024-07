„Let’s Dance“-Star setzt deutliches Zeichen – „Kommt nicht infrage“

Sie ist die Tochter einer der reichsten Familien Österreichs, die mit funkelndem Schmuck ein Imperium errichtet hat. Doch Victoria Swarovski (30) will nicht im Glanz ihrer Familie erstrahlen. In einem Interview mit der spanischen Vanity Fair zieht die „Let’s Dance“-Moderatorin Bilanz.

„Die Leute betrachten mich zuerst misstrauisch, aber ich habe gezeigt, dass ich, obwohl ich einer sehr reichen Familie angehöre, sehr fleißig bin“, so Victoria.

„Let’s Dance“-Star kämpft mit Vorurteilen

Die „Let’s Dance“-Moderatorin, die mit ihrer frischen Art und ihrem natürlichen Charme die Herzen der Zuschauer gewinnt, macht keinen Hehl daraus: „Für mich war immer klar, dass ich etwas für mich selbst tun wollte.“ Und das ist ihr gelungen. Victoria hat sich nicht nur als erfolgreiche TV-Gesicht etabliert, sondern auch als Musikerin und Modedesignerin. Ihre Debüt-Kollektion, bestehend aus sechs Sommerkleidern, war innerhalb von zwei Stunden komplett ausverkauft.

„Ich zeigte ihr meine Entwürfe und sie sagte mir: ‚Füge ein Futter hinzu, erhöhe den Ausschnitt, reduziere die Länge’“, erzählt Victoria. Die Unterstützung ihrer Familie ist ihr wichtig, aber sie will auf eigenen Füßen stehen. „Ich gehe jetzt schon seit 15 Jahren meinen eigenen Weg. […] Ich konzentriere mich voll auf meine eigene Karriere und meine eigenen Unternehmungen“, betonte sie in einem Interview mit Falstaff.

Doch was ist mit dem Familienunternehmen? Wird Victoria jemals in das operative Geschäft einsteigen? „Für mich kommt es zumindest momentan und auch nicht in absehbarer Zeit infrage, in das operative Geschäft einzusteigen“, erklärt sie entschieden.

Damit ist Victoria der lebende Beweis, dass man auch mit einem bekannten Namen seinen eigenen Stern am Himmel zum Leuchten bringen kann. Und dieser Stern scheint hell und unabhängig.