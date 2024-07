Sophia Thiel kehrt auf Social Media zurück – Fans dürfen es jetzt wissen

In der Fitness-Welt gibt es kaum jemanden, der ihren Namen nicht kennt – Sophia Thiel. In den letzten Jahren hat sich die Influencerin zu einer echten Expertin auf dem Gebiet entwickelt und Millionen Menschen inspiriert.

Doch hinter dem Lächeln der 29-Jährigen versteckten sich jahrelang mentale Probleme, mit denen Sophia Thiel mittlerweile offen umgeht. Nach einer kurzen Social-Media-Pause meldet sie sich jetzt mit einer mysteriösen Ankündigung zurück.

Sophia Thiel: Sie ist zurück!

Mit ihren beeindruckenden Transformationen, Trainingsprogrammen und einer positiven Einstellung hat Sophia Thiel eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Doch hinter dem strahlenden Lächeln und den perfekt inszenierten Instagram-Posts steckt mehr als nur Muskelkraft und Disziplin. Die Influencerin hat sich zu einer wahren Powerfrau entwickelt, die nicht nur körperliche, sondern auch mentale Stärke zeigt.

Doch ihre diesjährige Teilnahme an der Tanzshow „Let’s Dance“ brachte Sophia Thiel an ihre Grenzen. Ihren Fans gestand sie nach ihrem Ausscheiden einen Rückfall in alte Verhaltensmuster. Die Konsequenz – eine Pause vom Leben online. Doch wie man den Fitness-Star kennt, dauert diese Auszeit nicht für ewig. Das beweist Sophia jetzt ihren Fans auf Instagram.

Sophia Thiel: Mysteriöse Ankündigung

Sophia Thiel ist zurück im Netz! Seit Mitte Mai hat man die Blondine in den sozialen Medien vermisst – und ein Post lässt nun Großes vermuten. Auf einem Foto schaut die Fitness-Ikone ernst in die Kamera, strahlt dabei mit einem weißen Oberteil. Unter dem Bild titelt sie lediglich ein Datum – 26.08.24, versieht dieses mit einem Herz-Emoji. Fans rätseln bereits fleißig, worum es sich bei der mysteriösen Ankündigung handeln könnte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Buch??“, fragt sich eine Followerin in der Kommentarspalte. Eine andere Userin tippt eher auf ein Umstyling. Doch nicht jeder ist begeistert. „Was soll das sein? Ein neues Geschäftsmodell, mit dem sie Kohle macht?“, lässt eine weitere Person ihren Frust unter dem Post ab. Fakt ist, wir müssen uns wohl noch einige Wochen gedulden, bis das Geheimnis gelüftet wird.

Sophia Thiel verschwand schon einmal für längere Zeit von der Bildfläche, von 2019 bis 2021. Grund dafür war damals ihre Essstörung. Vor drei Jahren machte die Fitness-Influencerin dann ihr großes Comeback und brachte im Rahmen dessen ein Buch heraus.