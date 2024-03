„Let’s Dance“-Star Sophia Thiel am Ende ihrer Kräfte – „Nerven liegen blank“

Jedes Jahr kämpfen die Teilnehmer der RTL-Show „Let’s Dance“ mit den Herausforderungen, die das schnelle Erlenen von verschiedenen Tänzen mit sich bringt. In diesem Jahr wagt sich auch Fitness-Influencerin Sophia Thiel auf das berühmt berüchtigte Tanzparkett.

Die 29-jährige Autorin und Podcasterin hat zuvor noch nie professionell getanzt und bekommt bei „Let’s Dance“ Unterstützung von Profitänzer Alexandru Ionel. Doch nach fast einem Monat als Teilnehmerin der beliebten Primetime-Show kommt die Frohnatur nun an ihre Grenzen.

„Let’s Dance“ bringt Sophia Thiel an ihre Grenzen

In ihrem Podcast namens „4 Brüste für ein Halleluja“, den Sophia Thiel gemeinsam mit Sixx-Star Paula Lambert führt, berichtet die Influencerin wöchentlich über die Herausforderungen ihrer Teilnahme an „Let’s Dance“. Die Autorin liebt es, neue Dinge zu erlenen und ist eine wahre Sportskanone. Das Einprägen der schwierigen Tanzschritte fällt der 29-Jährigen jedoch zunehmend schwerer.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Stunden über Stunden verbringt der „Let’s Dance“-Star in den Proberäumen und kommt dabei sowohl körperlich als auch mental an seine Grenzen. In einer aktuellen Instagram-Story berichtet Sophia Thiel von dem letzten Trainingstag vor der langersehnten Osterpause.

Die Influencerin schreibt: „War heute am letzten Trainingstag den Tränen wieder sehr nah. Die Nerven liegen einfach etwas blank, der Kopf ist voll und der Körper ist schwach – die Osterpause kommt jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt. Möchte die nächsten Tage selbstständig für mich üben, da mich der neue Tanz sehr auf die Probe stellt.“ Die Teilnahme an der RTL-Show scheint für die Podcasterin trotz ihrer Karriere im Fitnessbereich kein Kinderspiel zu sein.

Auf die Unterstützung ihrer Fangemeinde kann sich Sophia Thiel auf jeden Fall verlassen. Die Influencerin schreibt: „Nochmals tausend Dank für euren Support und die ganzen lieben Nachrichten. Das bedeutet mir echt so viel und motiviert mich total, noch mehr Gas zu geben.“ Mit dieser Einstellung wird es die Sportlerin vielleicht sogar bis ins Finale von „Let’s Dance“ schaffen.