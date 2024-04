„Let’s Dance“: Nach Mega-Comeback – Bilder sprechen deutliche Sprache

Nach der Osterpause wird dem Tanzparkett in der RTL-Sendung „Let’s Dance“ wieder ordentlich eingeheizt. Neben den zehn Stars, die mit neuem Elan in die Live-Shows zurückkehren, findet sich am Freitag (5. April) auch ein fremder Promi auf der Bühne. Doch neben dem Unbekannten kehrt ein anderer Tänzer ebenfalls zurück.

„Let’s Dance“: Wer kann die Jury überzeugen?

Noch zehn Paare kämpfen in der 17. Staffel des RTL-Formats „Let’s Dance“ um die Krone. Dabei bekommen sie in der 5. Show Unterstützung von einem weiteren Promi: Schauspieler Jannik Schümann tanzt sich im Opening der Live-Show mit einer schnellen Disco-Nummer die Füße heiß.

Doch wer überzeugt die Jury unter den kritischen Augen von Joachim Llambi, Jorge Gonzales und Motsi Mabuse und wer tanzt sich ins Aus?

„Let’s Dance“: Damit hätte keiner gerechnet!

Es war das Comeback nach Ostern, auf das alle gewartet haben! Profitänzer Valentin Lusin ist nach nur kurzer Babypause zurück auf dem „Let’s Dance“ Parkett. Denn zur Geburt seiner Tochter Stella fiel der frisch gebackene Papa in der vierten Live-Show aus. Die Folge: Ann-Kathrin musste mit Profitänzer Mikael Tatarkin tanzen.

Doch mit dem vertrauten Tanzpartner an ihrer Seite läuft die Content-Creatorin zu Bestformen auf. Mit Valentin legt die 24-Jährige einen flotten Quickstep zum Song „Dance Monki“ aufs Parkett. Nach Ende des Tanzes sprechen die Bilder eine deutliche Sprache!

„Let’s Dance“: Nach Tanzeinlage sprechen Bilder Bände

Die Jury ist hellauf begeistert von dem Comeback von Profitänzer Valentin. Mit Kandidatin Ann-Kathrin hat er trotz kurzer Babypause eine erstaunliche Performance abgelegt. Nach Glückwünschen zur Geburt aus der Jury lässt Jorge eindeutig verlauten: „Es war bisher dein bester Tanz!“ Auch Motsi ist begeistert: „Du hast dich so sehr verbessert im Vergleich zu den letzten Wochen.“

Doch wie urteilt der strengste Kritiker unter der Jury, Herr Llambi? Ihm hat der Tanz in einigen Punkten gefallen, doch statt des Standardtanzes hätte er gerne mehr Abwechslung im Tanzstil gesehen.

Zur finalen Bewertung sahnt Ann-Kathrin zweimal 6 Punkte von Jorge und Motsi ab und stolze 4 von Joachim Llambi. Dies führt zu 16 Punkten, womit Ann-Kathrin ihre bisherige Bestleistung erreicht.

Es bleibt spannend, wie sich Ann-Kathrin mit Profitänzer Valentin demnächst bei „Let’s Dance“ schlagen wird und ob ihre Bestleistung am Abend für die nächste Runde reicht.