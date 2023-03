„Let’s Dance“ mit Hammer-Überraschung – Zuschauer legen Protest ein: „Bitte Petition starten“

In der 5. Folge von „Let’s Dance“ sorgte RTL am Freitag (24. März) für eine Überraschung. Zum Ende der Show verkündete Moderatorin Viktoria Swarovski, dass es in der kommenden Woche zu einem Partnertausch komme. Den Promis und ihren Profi-Tanzpartnern fielen die Kinnladen runter.

Und den Zuschauern vor dem Fernseher offensichtlich auch. Damit hatte wohl niemand gerechnet! Doch die Hammer-Verkündung kommt bei den „Let’s Dance“-Fans auch alles andere als gut an. Die Zuschauer haben viele Fragen.

„Let’s Dance“: Zuschauer lehnen Partnertausch ab

Das gab es bei „Let’s Dance“ noch nie! In Show sechs muss jeder Promi mit einem anderen Profi tanzen. Auch für die Betroffenen offensichtlich ein Schock, wie man ihren Gesichtern nach der Verkündung ablesen kann. „Ich bin überrascht. Das wird schon eine Herausforderung“, glaubt auch Jury-Mitglied Jorge González. Und selbst der sonst so harte Joachim Llambi zeigt Mitgefühl mit den „Let’s Dance“-Kandidaten: „Man sieht ja jetzt ganz deutlich in den Gesichtern. Das wird schon eine ganz andere Hausnummer.“

Fassungslosigkeit macht sich auch bei den Zuschauern im Netz breit. Auf Instagram kommentieren die Fans fleißig und haben eine eindeutige Meinung: „Ganz schlechte Idee“. Viele Fans haben sich offenbar schon an ihre Tanzpaare gewöhnt und lehnen den Partnertausch daher ab. Hier ein paar Reaktionen:

„Mit dieser Aktion wird doch nur für Unruhe gesorgt!“

„Ich schau die Show vor allem, um die Entwicklung der Beziehungen zwischen Profi und Promi zu folgen. Das ist doch gerade spannend.“

„Ist zwar interessant das Endergebnis dann zu sehen, aber alles andere macht keinen Sinn.“

„Bitte überdenkt den Partnertausch.“

„Wer hatte diese Schnapsidee?“

„Was ein Quatsch!“

Große Verwirrung nach Hammer-Verkündung

Ein User geht sogar so weit, dass er andere Zuschauer zum Handeln auffordert: „Petition gegen den Partnertausch bitte starten.“ Viele Fans fragen sich nun vor allem eines: „Fliegt dann einer raus?“ Wenn aufgrund des Partnertausches ein Promi die Tanzshow verlassen müsste, empfinden das viele Menschen als unfair. Und was ist mit dem Profi, bekommt er danach einen neuen Tanzpartner? Einige vermuten sogar, dass deshalb niemand in der kommenden Woche gehen muss. Fragen über Fragen.

Ein Paar muss sich diese Frage auf jeden Fall nicht mehr stellen: Sally Özcan und Massimo Sinato. Die beiden haben nicht genug Punkte und auch nicht genug Anrufe bekommen. Nach der Hammer-Verkündung rückte ihr Exit fast schon ein bisschen in den Hintergrund. Welcher Star mit welchem Profi in der nächsten Liveshow tanzen muss, erfahren die neuen Paare erst zum Trainingsstart am Sonntag.