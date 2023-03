RTL: Früher verschönerte Tine Wittler Wohnungen – heute verkauft sie Zeitreisen

Sie war einst die RTL-Allzweckwaffe, was Haus- beziehungsweise Wohnungsverschönerungen anging. Von 2003 bis 2013 moderierte Tine Wittler die RTL-Show „Einsatz in 4 Wänden“ und wurde damit zur Ikone.

Der Ablauf war immer gleich. Tine Wittler besuchte eine Familie, ließ sich das zu renovierende Zimmer zeigen und legte dann mithilfe ihrer Wohnexperten Hand an. Da wurde umgebaut, dekoriert und gebastelt. Am Ende war das Zimmer kaum wiederzuerkennen und die Familie (hoffentlich) glücklich. In der Sonderausgabe „Einsatz in 4 Wänden – Spezial“ beließen es der RTL-Star und sein Team aber nicht bei einem Zimmer, da musste gleich ein ganzes Haus dran glauben.

RTL-Star Tine Wittler wohnt jetzt auf einem Bauernhof

Doch mit der Zeit gingen die Einschaltquoten immer weiter in den Keller und RTL entschied sich nach zehn Jahren das Format zu beenden. Aber was wurde eigentlich aus Tine Wittler?

Nach ihrem Engagement bei „Einsatz in 4 Wänden“ wurde es ruhig um die gebürtige Westfälin. Wittler machte in Mode, saß 2021 als Jurymitglied im Finale der Kabel1-Show „Deutschlands beste Miniaturbauer“.

Tine Wittler will nicht zurück ins TV

Derzeit widmet sich „Die Wittlerin“, wie sie sich auf ihrer Homepage nennt, der Kleinkunst. Mit ihrem kommenden Bühnenprogramm lässt die heute 49-Jährige ihre Fans durch die Zeit reisen. „Briefe vom Dachboden … Eine Reise zur Liebe in alten Zeiten“, so der Name der Show, die am 19. Mai 2023 startet.

Und das übrigens in Tines Garten. Der einstige RTL-Star hat nämlich ein 200 Jahre altes Fachwerkhaus im Wendland, rund 115 Kilometer entfernt von Hamburg, gekauft. Dort spielt Tine Wittler ihre Programme, hat sogar eine kleine Kneipe installiert. Zurück ins Fernsehen möchte sie übrigens nicht mehr, wie sie 2019 dem Stern berichtete. Auf Nachfrage, ob sie jemals wieder im TV zu sehen sei, sagte Tine Wittler deutlich: „Ich hoffe nicht!“