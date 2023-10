„Let’s Dance“-Sensation: Profitänzer teilt süße Neuigkeiten – „Überglücklich“

Die Fans der RTL-Show „Let’s Dance“ können seine Tanzkünste seit dem Jahr 2019 auf dem Bildschirm bewundern: Profitänzer Evgeny Vinokurov ist ein wahrer Meister seines Fachs. Der RTL-Star tanzte bereits mit Prominenten wie Evelyn Burdecki und Cheyenne Ochsenknecht. Sein Herz hat er jedoch einer anderen Dame geschenkt.

Seit mittlerweile drei Jahren nimmt der „Let’s Dance“-Star gemeinsam mit Tanzpartnerin Nina Bezzubova an Meisterschaften teil. Aus der professionellen Beziehung wurde Liebe, im Jahr 2021 kam Sohn Nio Vero zur Welt. Jetzt meldet sich der Profitänzer mit zuckersüßen Neuigkeiten bei seinen Fans.

„Let’s Dance“-Star platzt vor Glück

Glücklich strahlen die frisch gebackenen Eltern in die Handykamera, in ihren Armen halten sie den gerade erst geborenen Nachwuchs. Der „Let’s Dance“-Tänzer kommentiert das süße Familienfoto mit den Worten: „Wir sind überglücklich, euch unsere kleine Evie Hope vorzustellen! Sie ist der neueste Zuwachs in unserer Gang. Wir sind sooo aufgeregt, gemeinsam mit ihr diese abgefahrene Reise namens Elternschaft zu starten. Stay tuned für viele süße Baby-Spam-Posts und jede Menge Liebe!“ Ob Söhnchen Nio Vera seine kleine Schwester bereits kennenlernen durfte, verriet das Tänzerpaar bisher nicht.

Auch die „Let’s Dance“-Familie freut sich über den Nachwuchs des Profitänzers. Auf dem Instagram-Profil der RTL-Show wird dem Liebespaar mit einem gemeinsamen Fotos des Paares aus der „Let’s Dance“-Zeit gratuliert. Das RTL-Team schreibt freudig: „Die Let’s Dance-Family wird größer! Wir freuen uns sehr mit Evgeny Vinokurov und Nina Bezzubova über ihren Nachwuchs und wünschen der kleinen Familie nur das Beste.“ Über diese netten Worte freuen sich die zweifachen Eltern garantiert.

Auch die Fernsehkollegen von Vinokurov freuen sich mit dem frischgebackenen Papa. Profitänzerin Ekaterina Leonova kommentierte den Beitrag mit den Worten: „Herzliche Glückwünsche an euch vier“ und Kollegin und Tänzerin Isabell Edvardsson schreibt: „Herzlichen Glückwunsch! So toll und ein sehr schöner Name für den kleinen Engel.“ Sogar „Let’s Dance“-Jurymitglied Motsi Mabuse spricht ihre Glückwünsche aus: „Aahhh hoffentlich sehen wir uns auf Tour! Congratulations guys, lots of love!“ Mit so viel Zuspruch hätte das Paar sicherlich nicht gerechnet.

Ob der kleinen Evie Hope ebenfalls eine Karriere als Tänzerin bei „Let’s Dance“ bevorsteht, bleibt abzuwarten. Die freudigen Glückwünsche von allen Seiten haben die frischgebackenen Eltern garantiert gefreut.