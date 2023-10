Evelyn Burdecki ist nichts ahnend am Strand auf Ibiza – plötzlich traut sie ihren Augen nicht

Damit hat sie nicht gerechnet! Evelyn Burdecki hat vor ein paar Monaten Deutschland den Rücken gekehrt. Die Idee dahinter: Den Sommer über lieber auf Ibiza verbringen. Prompt kündigte die Ex-„Bachelor“-Kandidatin ihre Wohnung in Düsseldorf und mietete sich ein Haus auf der Baleareninsel.

Doch was Evelyn Burdecki jetzt dort erlebte, kann sie selbst kaum glauben.

Evelyn Burdecki auf Ibiza – plötzlich der Schock

Nicht mehr lange, dann muss die kesse TV-Blondine ihr gemietetes Haus schon wieder verlassen. Die Mietvereinbarung gilt nur bis Ende Oktober. Erinnerungen an die Zeit vor Ort hat sie aber zu Genüge. Und ganz besonders der 12. Oktober bleibt der 35-Jährigen wohl noch lange im Gedächtnis erhalten.

Evelyn verbrachte jetzt noch mal ein paar Sommer-Sonne-Strand-Tage mit ein paar Freundinnen in ihrer kurzweiligen Wahlheimat. Wollte noch mal ordentlich feiern, bevor der Ibiza-Aufenthalt ein Ende findet. In Ihrer Instagram-Story erzählt Evelyn Burdecki nun, was ihr widerfahren ist.

„Ich finde es immer wieder lustig, und man sieht es auch nicht, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Man liegt am Strand herum, denkt sich dabei gar nichts, fühlt sich nicht beobachtet, zelebriert das Leben mit seinen Freunden. Telefoniert, arbeitet noch nebenbei. Und dann wacht man morgens früh auf und bekommt von der Familie diese Bilder hier geschickt“, erzählt sie und verweist dabei auf Bilder von ihr am Strand im sexy goldfarbenen Bikini, den Po deutlich in die Kamera gestreckt. Die Fotos machen im Netz gerade die Runde.

Evelyn kann es gar nicht glauben, dass das überhaupt möglich ist. „Wir waren gestern am Strand und es war mal wieder ein Paparazzo in der Nähe, den ich gar nicht gesehen habe. Ich habe diesmal auch wirklich gar keine Story hochgeladen, dass ich auf Ibiza bin, weil ich meine Freundinnen schützen wollte.“

Und auch wenn die besagten Bilder vielleicht mehr zeigen, als sie von sich preisgeben wollte, hat Evelyn Burdecki ihren Humor nicht verloren: „Ich lache ja darüber, ich finde es auch witzig. Wir Personen der Öffentlichkeit wissen ja, auf was wir uns eingelassen haben.“