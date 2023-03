Let’s Dance: Knossi probt – plötzlich ist seine Tanzpartnerin halbnackt

Es war ein Schock am Freitagabend (24. März), als die „Let’s Dance“-Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich den Kandidaten von 2023 eröffneten, dass es in der nächsten Liveshow einen Partnertausch geben wird. (Hier mehr dazu) Die Paare wechseln durch und mischen sich neu. Eine echte Herausforderung für all diejenigen, die sich mit ihren Partnerinnen und Partnern gerade so richtig warmgetanzt hatten.

Auch für Internet-Star Jens ‚Knossi‘ Knossalla war die Nachricht ein Schock. Bislang tanzte er an der Seite von „Let’s Dance“-Profi Isabell Edvardsson und mauserte sich zum Publikumsliebling. Bleibt abzuwarten, wie erfolgreich seine Zusammenarbeit mit Ersatz-Tänzerin Isabell Mariia Maksina ist.

Bis die beiden aber zeigen können, was in ihnen steckt, gibt’s von RTL noch mal einen kleinen Rückblick auf das Tanztraining der letzten Woche – und das fiel dermaßen turbulent aus, dass Isabells Klamotten gleich mal den Abgang machten.

„Let’s Dance“-Duo sorgt für BH-Show

Und das sieht man im kurzen Video: Die beiden üben eine ganz besondere Figur, bei der Isabell Edvardsson in den Handstand geht und Knossi ihre Beine festhalten soll. Schnell ist klar, die vermeintlich einfache Aufgabe ist schwieriger als gedacht.

„Jetzt hättest du mich fast erdrosselt, erschlagen“, kommentiert der hilflose Knossi die Aktion. Doch die Pose ist damit noch nicht vollendet. Im zweiten Schritt greift der Internet-Star um die Fußgelenke seiner Tanzpartnerin und öffnet die Beine zu einem halben Spagat. Sieht professionell aus, erinnert aber an eine unfreiwillige Stripshow, denn plötzlich ist die Profitänzerin halbnackt.

RTL-Zuschauer sind begeistert von „Let’s Dance“-Duo

„Erst erdrosselt, dann erschlagen, dann halbnackt. Was ist hier los?“, heißt es unter dem Video auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show. Isabell Edvardsson macht ihren Handstand plötzlich im BH.

Weil die Figur aber noch nicht zu Ende getanzt ist, setzt Knossi hoch konzentriert zur Drehung an und setzt Isabell dann erst ab. Die Fans sind begeistert von dem Auftritt und dem unterhaltsamen Tanzpaar.

„Zu geil!“

„Die beiden sind einfach das lustigste und sympathischste Tanzpaar bei ‚Let’s Dance‘.“

„Sorry, aber es sieht schon sehr lustig aus.“

„Hauptsache die Figur noch zu Ende getanzt.“

Am Ende gab’s für das Team übrigens satte 26 Punkte von der Jury! Jetzt muss es nur noch mit Mariia Maksina in Show 6 genauso gut klappen.

RTL zeigt „Let’s Dance“ freitags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.