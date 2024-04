„Let’s Dance“-Star macht trauriges Geständnis: „Nicht genug“

Trauriges Geständnis von einem „Let’s Dance“-Star! Auf dem Tanzparkett wirkt Lulu Lewe stets selbstbewusst. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató liefert sie Woche für Woche eine gute Leistung in der beliebten RTL-Show ab – doch die Schwester von Sarah Connor plagen fiese Selbstzweifel…

Wer hätte das gedacht? Auch wenn Lulu Lewe sich den Respekt von Jury und Zuschauern bei „Let’s Dance“ bereits erarbeitet hat, zweifelt sie oft an sich selbst – und das nicht erst seit gestern, wie die Blondine jetzt in einem Interview mit RTL verriet.

+++„Let’s Dance“-Star Sophia Thiel: DIESER Konflikt führte fast zu einem Faustkampf+++

„Let’s Dance“-Star leidet unter Versagensängsten

Die 32-Jährige leidet offenbar unter Versagensängsten – und geht damit ganz offen um! „Irgendwie habe ich schon mein ganzes Leben lang immer das Gefühl gehabt, ich sei nicht genug und das, was ich mache, ist nicht gut genug“, sagt sie.

Lulu setzt sich selbst stark unter Druck, will ihren eigenen hohen Ansprüchen gerecht werden – sie suchte sich deswegen in der Vergangenheit sogar professionelle Hilfe, machte eine Therapie.

+++„Let’s Dance“ sorgt für Überraschung – Kandidaten sind alles andere als begeistert+++

„Let’s Dance“: Massimo unterstützt Lulu

Auch wenn „Let’s Dance“ jetzt wieder ähnliche Gefühle bei der Sängerin auslöst: Tanzpartner Massimo ist stets an ihrer Seite und pusht sie. Lulu bezeichnet den Mann von Rebecca Mir sogar als ihren „Motivationscoach“. Man darf gespannt sein, wie weit es Lulu letztendlich bei „Let’s Dance“ bringt…

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

In der nächsten Folge am Freitag (12. April) muss Lulu Lewe auf ihren persönlichen „Motivationscoach“ verzichten – der Grund: Partnerwechsel bei „Let’s Dance“! Dann werden die Tanzpaare in völlig neuer Konstellation gegeneinander antreten. Während Massimo mit Moderatorin Jana Wosnitza tanzen wird, wird Lulu mit Alexandru Ionel über das Parkett schweben. Alle weiteren neuen Paar-Konstellationen findest du in diesem Artikel.