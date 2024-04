„Let’s Dance“ sorgt für Überraschung – Kandidaten sind alles andere als begeistert

Die neue Staffel von „Let’s Dance“ läuft auf Hochtouren. Inzwischen haben sich die Paare im wahrsten Sinne des Wortes eingegroovt, wissen genau, wie der andere tickt. Da dürfte diese Nachricht umso bitterer für einige von ihnen sein…

Diese Nachricht kam nicht bei allen „Let’s Dance“-Teilnehmern gut an: „Nächste Woche werden unsere lieben Prominenten nicht mit ihrem Partner tanzen!“, sagte Joachim Llambi (59) am Ende der Folge am Freitagabend (5. April). Doch was steckt dahinter?

„Let’s Dance“ mischt die Karten neu – nicht alle sind begeistert

Wie das Online-Portal „Promiflash“ berichtet, steht nämlich in der nächsten Folge der Partnertausch an! Den gibt es nicht zum ersten Mal. Das bedeutet: Die Promis und Profitänzer tanzen in völlig neuen Konstellationen! Klar, dass das nicht bei allen gut ankommt. Immerhin trainiert man seit Wochen mit ein und derselben Person, hockt quasi 24 Stunden am Tag aufeinander. Da entsteht auch viel Sympathie.

Besonders Detlef Soost (53) stand der Schock ins Gesicht geschrieben. Er würde in der nächsten Folge wohl wieder gerne mit seiner Ekaterina Leonova (36) tanzen. Für eine Person hingegen ist der Partnertausch nichts Neues: Ann-Kathrin Bendixen musste während der laufenden Staffel bereits für eine Show auf ihren eigentlichen Partner Valentin Lusin verzichten. Er und seine Frau Renata Lusin wurden während der laufenden „Let’s Dance“-Staffel Eltern einer kleinen Tochter.

„Let’s Dance“-Kandidat Tony Bauer hat nur eine Frage

Tony Bauer hingegen hat ganz andere Sorgen. „Wird dieser Partnertausch bewertet?“, fragt er. Eine Antwort bekam er allerdings nicht. In der letzten Staffel wurde der Partnertausch bewertet, geflogen ist aber niemand. RTL-Zuschauer dürfen gespannt sein, wie es dieses Mal sein wird…

