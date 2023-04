„Let’s Dance“: Knossi unterbricht die Show! Dann fließen Tränen

Dass ein Internet-Star bei „Let’s Dance“ einmal für große Emotionen sorgen würde, hätte vor der Staffel von 2023 wohl keiner gedacht. Am Freitagabend (28. April) zeigt Jens „Knossi“ Knossalla jetzt aber allen: es geht! Seinen „Magic Moment“-Tanz hat er nämlich einer ganz besonderen Person gewidmet und die sitzt auch noch im Publikum – seiner Mama Ida.

Für die würde er wirklich alles machen, verrät der „Let’s Dance“-Kandidat im Einspieler bei RTL. Wie ernst er es damit meint, zeigt er kurz darauf auf dem Tanzparkett, als er plötzlich die Show unterbricht. Schon vor seinem großen Auftritt sehen die Zuschauer, wie Knossi mit seinen Emotionen kämpft. Doch dann heißt es Zähne zusammenbeißen und abliefern. Immerhin geht es hier um nicht weniger als den Einzug ins Viertelfinale.

„Let’s Dance“-Kandidat Knossi unterbricht die Show

Bevor der Livestreamer und Allround-Entertainer dann aber mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson über das Parkett wirbelt, unterbricht er zunächst einmal die Show. Er lässt Isabel stehen und eilt in Richtung Zuschauertribüne, wo seine Mutter sitzt. Die ist sichtlich überrascht davon, plötzlich selbst Teil der Nummer zu sein.

Unter Tränen sagt er zu ihr: „Du hast dir das so sehr gewünscht. Ich tanze heute nur für dich.“ Dann setzt er sie auf einen gepolsterten Sessel am Rand der Tanzfläche in der Nähe der Jury und sagt: „Das ist dein Platz. Ich tanze mit Isabel nur für dich und es kommt von Herzen!“

Zur Jurybeurteilung rollen die Tränen

Es folgt ein Tanz, für den die Jury am Ende satte 26 Punkte vergibt und das ganze Studio mitnimmt. Als die beiden fertig getanzt haben, nimmt Knossi seine Mutter an die Hand und in die Mitte zwischen sich und Isabel. Zu dritt stehen sie vor dem Jurypult und erwarten das Urteil. Und hier wird es dann gleich nochmal richtig emotional. Denn plötzlich zeigt der sonst so harte Joachim Llambi seinen ganz weichen Kern.

In höchsten Tönen lobt er Isabel für ihre Leistung als Tanzlehrerin und lässt dabei auch nicht aus, dass sie seit Beginn der Show nur zweimal nicht Teil von „Let’s Dance“ war. Der Grund: die Geburt ihrer Kinder. Damit ist klar, auch für Isabel war dieser Tanz etwas ganz Besonderes. Immerhin kann sie selbst am besten verstehen, wie sich die Beziehung zwischen Mutter und Kind anfühlt. Unter Tränen läuft sie zum Jurypult und fällt Joachim Llambi um den Hals.

